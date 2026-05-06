معسكر مايو.. وائل رياض يعلن قائمة منتخب الشباب

أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، مواليد 2007، بقيادة وائل رياض، المدير الفني، عن قائمة اللاعبين، المستدعاة لمعسكر مايو الحالي، استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وجاءت قائمة منتخب الشباب، التي أعلنها رياض استعداداً لمعسكر مايو، وتضم 30 لاعباً، كما يلي:

حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز ، مصطفى سامي، عمر عبدالله فوزي وزياد حمادة.

خط الدفاع: إياد مدحت ، محمد عبدالبصير ، عبدالله بدير، عمر أمين، نور أشرف، محمد عوض، ماهر خالد، يوسف شيكا وأحمد علاء.

خط الوسط: يوسف نادر ، محمد عاطف ، محمد بركات، محمد رأفت ، محمد ياسر ، محمد حمد ، يوسف صبحي ، عمر العزب ، تيمور فؤاد، ياسين عاطف، محمد وائل، أدهم كريم وأنس رشدي.

خط الهجوم: محمد هيثم ، يوسف صابر ، محمود حسن تريزيجيه وعلي الجارحي.

اقرأ أيضًا

ومن المقرر أن ينتظم منتخب الشباب في معسكر مغلق، بمركز المنتخبات الوطنية، بمدينة 6 أكتوبر، خلال الفترة من 9 إلى 17 مايو الحالي، تتخلله مباراتان وديتان أمام منتخب عمان، يومي 14 و17 مايو الحالي، فى إطار برنامج الإعداد لخوض تصفيات شمال أفريقيا.

ومن جانبه، أكد وائل رياض، المدير الفني لمنتخب الشباب، قوة المنتخب العماني، وأن المباراتين الوديتين أمام منتخب قوي؛ ستفيد المنتخب، خلال فترة الإعداد بالاحتكاك بمدارس قوية.

وشدد رياض على أن التركيز، خلال المباريات الودية، لا يكون منصباً على النتائج الرقمية فقط، بل على مدى التطور الملموس في أداء اللاعبين على المستويين الفردي والجماعي، وتنفيذ الواجبات الخططية في التجارب القوية مع المنتخبات المنافسة.

وتأتي هذه الوديات، من أجل توفير فرص حقيقية للجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، لتقييم مستويات اللاعبين، تحت ضغط المباريات الدولية، واكتساب الخبرات، اللازم توافرها في جيل يمثل مستقبل الكرة المصرية.

وكان منتخب الشباب، قد بدأ سلسلة مبارياته الودية مع المنتخبات، بمباراتين أمام نظيره العراقي، انتهت الأولى بالتعادل الإيجابي، بينما فاز المنتخب في المباراة الثانية بهدف نظيف.



كما شهد معسكر مارس الماضي، خوض شباب الفراعنة وديتين مع الجزائر، انتهت الأولى بالتعادل 2-2 ، والثانية بالتعادل بدون أهداف.