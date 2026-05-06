مصر تشارك في كأس العالم للساندا بالصين بـ 4 لاعبين

الاتحاد المصري للووشو كونغ فو
الاتحاد المصري للووشو كونغ فو
أ ش أ

أعلن الاتحاد المصري للووشو كونغ فو برئاسة شريف مصطفى المشاركة بأربعة لاعبين في كأس العالم الحادي عشر في الساندا التي تقام في مدينة ماكاو بالصين خلال الفترة من 11 وحتى 16 مايو الجاري.

وتشارك مصر في منافسات كأس العالم الحادي عشر في الساندا ببعثة مكونة من 4 لاعبين ولاعبات وهم: الحسيني وهدان، أحمد عبد الحميد شلبي، علي ناصر أحمد، منة الله محمد حسن، ويترأس بعثة الفراعنة العميد كيلاني فاروق فيما يضم الجهاز التدريبي معتز راضي وأشرف خطاب ويرافق البعثة الحكم الدولي وليد أبوهيسة.

ويتولى إدارة بطولة كأس العالم للساندا في نسختها الحادية عشر ورئاسة لجنة الجوري شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو.

وقال شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري للووشو كونغ فو، إن المشاركة في كأس العالم للساندا تمثل فرصة مهمة للاعبي المنتخب الوطنى لاكتساب الخبرات الدولية ورفع مستوى الأداء، مؤكدا أن البعثة المصرية مستعدة لتقديم أفضل النتائج وتشريف الرياضة المصرية على الساحة العالمية.

وأضاف أن الاتحاد يحرص على دعم لاعبيه بكافة السبل من تدريب وتحضير نفسي وفني قبل المشاركات الخارجية، وأن الهدف الأساسي هو الظهور بمستوى متميز يعكس تطور رياضة الساندا في مصر.

وواصل شريف مصطفى تصريحاته قائلا: «نثق في قدرة لاعبينا على تحقيق نتائج إيجابية، ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية، ونتمنى لهم التوفيق في هذه المشاركة المهمة.

واختتم شريف مصطفى تصريحاته قائلا إن هذه البطولة تمثل محطة قوية في مسيرة إعداد المنتخب، ونسعى من خلالها إلى الاحتكاك بأفضل المدارس العالمية في الساندا، بما يساهم في تطوير الأداء الفني والبدني للاعبين كما نعمل على بناء جيل قادر على المنافسة المستمرة وحصد الميداليات في البطولات الكبرى، ونتطلع لأن تكون هذه المشاركة خطوة جديدة نحو تحقيق إنجازات تليق باسم مصر وتاريخها الرياضي.

