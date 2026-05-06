بسبب تصريحاته الأخيرة.. حالة من الغضب تجاه ييس توروب في النادي الأهلي

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "حالة من الغضب تجاه ييس توروب في النادي الأهلي بسبب تصريحاته الأخيرة عن صفقات يناير".



تقييم صفقات يناير

وكان قد قال توروب إن صفقات يناير “لم تكن على ما يرام” ولم توفر كل ما طلبه لدعم الفريق في بعض المراكز، مشيرًا إلى أن ذلك أثر على خياراته الفنية خلال الفترة الماضية.

وأضاف المدير الفني أن مسؤولي النادي أبلغوه بأنهم يتحملون مسؤولية إتمام هذه الصفقات واختيارها، في إشارة إلى أن الملف لم يكن بالكامل تحت إشراف الجهاز الفني.

واختتم توروب حديثه بالتأكيد على استمرار العمل مع المجموعة الحالية، مع محاولة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من العناصر المتاحة، رغم بعض الملاحظات على تدعيمات يناير.

ويعتمد الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب على قدرات اللاعب الفنية في الثلث الأخير في الملعب ليؤكد على أنه أحد أبرز الصفقات الحاسمة التي تمت داخل أسوار النادي الأهلي.

ويتبقى للنادي الأهلي مباراة واحدة مع نظيره المصري البورسعيدي يوم 20 مايو المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من المرحلة الثانية مرحلة التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ترتيب الأهلي

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث برصيد 50 نقطة خلفا للزمالك الذي يتربع على صدارة المجموعة برصيد 53 نقطة وبيراميدز المتواجد في المركز الثاني برصيد 51 نقطة.