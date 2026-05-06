الإسماعيلي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي غدًا

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي غدا ضمن منافسات الجولة التاسعة بمجموعة الهبوط بالدوري المصري .

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة البنك الأهلي غدا في الخامسة مساء غداً الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة بمجموعة الهبوط بالدوري.

ويحتل فريق البنك الأهلي المركز الثاني في ترتيب مجموعة الهبوط بالدوري برصيد 42 نقطة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة بجدول ترتيب الدوري

وفي سياق آخر وافقت اللجنة المُعينة لإدارة النادي الإسماعيلي على المذكرة المقدمة من اللواء علي غيط، المشرف العام على قطاع الكرة، بشأن إعادة هيكلة قطاع الأكاديميات بالنادي.

وتقرر تكليف المقدم مصطفى أميرو، عضو اللجنة، بالإشراف على قطاع الأكاديميات الداخلية والخارجية, إلى جانب إعادة تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للأكاديمية.

وجاء التشكيل الجديد على النحو التالي:

كابتن / مصطفى درويش (مدير أكاديمية النادي).

كابتن / طلال أحمد (المدير الفني للأكاديمية).

كابتن / مصطفى سليم عبد الرحمن (مدير إداري).

كابتن / إيهاب إبراهيم أحمد (إداري).

كابتن / شريف أحمد عبد الرازق (مدرب عام الأكاديمية).

كابتن / أحمد عادل القاشطي (مدرب).

كابتن / إبراهيم سعيد إبراهيم (مدرب).

كابتن / مصطفى هلال حامد (مدرب).

كابتن / مصطفى محمد مصطفى (مدرب).

كابتن / محمد السيد فؤاد (مدرب).

كابتن / أحمد الهجان (مدرب).

كابتن / مصطفى عادل (مدرب).

كابتن / حسن علي (مدرب حراس مرمى).

كابتن / أسامة فرحات (أخصائي إصابات ملاعب)

كما يشارك في العمل إلى جانب مهامهم بقطاع البراعم:

كابتن / إسماعيل الشحات (مدرب).



كابتن / أسامة خطاب (مدرب).

كابتن / مصطفى شوقي (مدرب).



كابتن / أحمد جعفر (مدرب).

كابتن / محمد إبراهيم (مدرب).

أحمد عواد (عامل مهمات).

محمود عبد اللطيف (عامل مهمات).