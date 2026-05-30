مصر أولًا.. شوبير مهاجما التعصب الكروي: منكم لله اللي قلبتوها أهلي وزمالك

أكد الإعلامي أحمد شوبير، دعمه الكامل لـ حسام حسن ومنتخب مصر، متمنيًا لهم التوفيق في بطولة كأس العالم المقبلة.

وقال شوبير ، في منشوره عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”: "كل التوفيق لمنتخبنا بإذن الله في كأس العالم”، مشيدًا بالنجم محمد صلاح واصفًا إياه بأنه “منوّر الدنيا”، معربًا عن أمله في أن يقود المنتخب لتحقيق نتائج إيجابية وإسعاد الجماهير المصرية.

وانتقد شوبير ، حالة الجدل الدائرة بين جماهير الأهلي والزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن التصعيد الحالي قد يعيد أجواء التوتر إلى المدرجات، قائلاً: “منكم لله قلبتوها أهلي وزمالك” ، ولا يدرك خطورة ما يتم تداوله من تصريحات قد تؤدي لإثارة الفتنة الكروية من جديد.

واختتم الإعلامي الرياضي، رسالته بتوجيه دعم خاص للجهاز الفني بقيادة حسام حسن، قائلاً: “شد حيلك يا حسام ربنا معاك”، في إشارة إلى ثقته في قدرته على قيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي تصريحات شوبير، في ظل حالة من الجدل الرياضي المتصاعد عبر مواقع التواصل، بالتزامن مع استعدادات المنتخب الوطني للاستحقاقات الدولية المقبلة.