بربع كيلو لحمة مفرومة... طريقة عمل سندوتشات كفتة

سندوتشات كفتة من الأكلات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، و يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك بطريقة اقتصادية.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل سندوتشات كفتة، فيما يلي…



مقادير سندوتشات كفتة

خبز بلدي

فينو

الحشو:

ربع كيلو لحمة مفرومة

بصل مبشور

بيكينج باودر

بهارات

زيت

ملح

فلفل أسود

حلقات بصل



طريقة تحضير سندوتشات كفتة



تشوح حلقات البصل في الزيت مع الملح والفلفل حتى يتكرمل.

تخلط اللحمة مع التوابل والبصل والملح والفلفل والبيكينج باودر.

تشكل أصابع ثم تسوى مع البصل وتوضع في السندوتشات.

وتقدم.

