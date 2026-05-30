شروط صارمة لمنح تراخيص التنقيب عن الآثار
بسعر سيارة.. شاهد| أغلى الهواتف القابلة للطي في العالم

أعلنت شركة فيرتو Vertu، العلامة التجارية الفاخرة التي اشتهرت خلال العقد الأول من الألفية بهواتفها المرصعة بالأحجار الكريمة والمكسوة بالجلود الفاخرة، عن إطلاق هاتفها الجديد AlphaFold، أول هاتف قابل للطي بتصميم الكتاب ضمن محفظتها، مستهدفة فئة رجال الأعمال وكبار التنفيذيين والمستخدمين ذوي القيمة العالية.

ذكاء اصطناعي مخصص لإدارة الأعمال والمهام اليومية

يعتمد هاتف AlphaFold بشكل أساسي على منظومة ذكاء اصطناعي تحمل اسم Hermes Agent، وهي مساعد ذكي تقول “فيرتو” إنه قادر على تعلم تفضيلات المستخدم وتذكرها، إضافة إلى إدارة التقويم والرسائل وخطط السفر والمهام المهنية المختلفة.

وتؤكد الشركة أن المساعد الذكي يستطيع تنفيذ مجموعة واسعة من الأوامر، بدءا من التحكم الكامل بواجهة الهاتف والإعدادات السريعة مثل السطوع ومستوى الصوت والمصباح، وصولا إلى التفاعل مع تطبيقات الإنتاجية ومنصات التواصل الاجتماعي وتنفيذ مهام متكاملة عبر أكثر من تطبيق.

ويدعم النظام عددا كبيرا من الخدمات الشهيرة، بما في ذلك منصة إكس وتطبيق تيك توك وواتساب وتيليجرام وفيسبوك وGmail وتقويم جوجل ودرايف والخرائط ومتصفح كروم وغيرها.

كما يمكن للمساعد التكامل مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات ERP، ما يتيح جمع البيانات والإشعارات المتعلقة بالأعمال في لوحة تحكم موحدة، ويعمل الهاتف بواجهة مخصصة مبنية على نظام Android 15.

وتشير “فيرتو” إلى أن البيانات الشخصية تتم معالجتها محليا على الجهاز، بينما تتطلب العمليات الحساسة مثل التحويلات المالية أو منح الصلاحيات الإدارية موافقة بشرية قبل تنفيذها.

خدمة كونسيرج فاخرة على مدار الساعة

إلى جانب مزايا الذكاء الاصطناعي، يوفر الهاتف وصولا مباشرا إلى خدمة Vertu Concierge، حيث يتولى فريق من المختصين تنفيذ الطلبات الخاصة للمستخدمين، مثل حجز الطائرات الخاصة أو تأمين دعوات لكبار الشخصيات في الفعاليات الحصرية.

مواصفات رائدة وشاشة قابلة للطي بدون تجاعيد

يأتي هاتف Vertu AlphaFold بمعالج Snapdragon 8 Elite، بينما تضم الشاشة الداخلية القابلة للطي مقاس 8.05 بوصة بتصميم خال تقريبا من آثار الانحناء، في حين يبلغ قياس الشاشة الخارجية 6.53 بوصة.

وتعتمد الشاشتان على تقنية LTPO OLED مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، بينما يستمد الهاتف طاقته من بطارية سيليكون-كربون بسعة 6500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 68 وات.

أما منظومة التصوير فتتكون من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا تيليفوتو بدقة 5 ميجابكسل.
 

خامات فاخرة ومتانة عالية

يحافظ الهاتف على هوية “فيرتو” الفاخرة من خلال مجموعة متنوعة من خيارات الجلود الطبيعية النادرة، مع إطار مصنوع من التيتانيوم ونقش Clou de Paris المميز على الهيكل الخلفي.

كما يعتمد الهاتف على مفصل معزز بألياف الكربون والتيتانيوم يتيح طي الشاشة على شكل قطرة ماء للحد من ظهور التجاعيد، وتؤكد الشركة أن المفصل مصمم لتحمل ما يصل إلى 650 ألف عملية طي.

أسعار مرتفعة تتجاوز معظم الهواتف القابلة للطي

يتوفر Vertu AlphaFold عالميا اعتبارا من 28 مايو، بسعر يبدأ من 6880 دولارا (حوالي 360 ألف جنيه) لنسخة الجلد الطبيعي القياسية.

أما نسخة جلد التمساح الإيطالي فتصل إلى 8800 دولار (حوالي 460 ألف جنيه)، في حين يبلغ سعر الإصدار الفاخر المطعم بالذهب Himalaya Gold IV والألماس نحو 46800 دولار (حوالي 244.8848 ألف جنيه)، ما يجعله واحدا من أغلى الهواتف القابلة للطي المتاحة في الأسواق حاليا، وبفارق كبير عن معظم المنافسين في هذه الفئة.

