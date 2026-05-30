جيش الاحتلال ينذر باستهداف 7 قرى في جنوب لبنان

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت إنذار إلى سكان سبع بلدات جنوب لبنان، إلى إخلائها قبل شنّ غارات على حزب الله.

وطالب جيش الاحتلال سكان بلدات ميفيدون، وشوكين، وزبدين، وأنصار، وزراعية، ومزرعة كوثرية الرز، ومشغرة، بالإخلاء والتوجه شمال نهر الزهراني، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي : "في ضوء انتهاك حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار، يجب على الجيش الإسرائيلي العمل بقوة ضده. الجيش الإسرائيلي لا يريد إيذاءكم. كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو مواقعهم أو أسلحتهم مُعرّض للخطر".

وفي وقت سابق، أصدر جيش الاحتلال، تحذيراً لسكان 3 قرى في جنوب لبنان وهي قرى ميفدون وشوكين وزبدين في النبطية.

وصباح اليوم السبت، نفذ ​جيش الاحتلال الإسرائيلي​ عملية نسف كبيرة في منطقة عريض مرجعيون، وبعد نصف ساعة شنّ طيران سلسلة غارات على دبين.

وشن جيش الاحتلال غارات جوية على عريض دبين وبلدتي دبين وبلاط، وسط استمرار التصعيد العسكري في المنطقة.

وأغار طيران حربي على دفعتين، على بلدة الجميجمة في قضاء بنت جبيل.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت سقوط11 شهيدا بينهم مسعف و8 مصابين في غارات إسرائيلية على معروب والعباسية وطير دبا جنوبي البلاد.

و زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استطاع تكبيد حزب الله أعداد كبيرة من مقاتليه، برقم يترجم في الغالب إلى آلاف بحسب المزاعم التي لا يوجد ما يؤكدها.