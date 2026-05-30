الجيش السوداني يسقط طائرة مسيرة فوق كنانة بولاية النيل الأبيض

أعلن الجيش السوداني، يوم السبت، أن دفاعاته الجوية أسقطت طائرة مسيّرة "استراتيجية" معادية فوق مدينة كنانة بولاية النيل الأبيض جنوبي البلاد.

وقال الجيش السوداني في بيان "بحمد الله وتوفيقه، تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط مسيّرة استراتيجية معادية في سماء مدينة كنانة بولاية النيل الأبيض مساء أمس ، وذلك بعد رصدها ومتابعة مسارها والتعامل معها بكفاءة عالية".

بيان الجيش السوداني

وقبل يومين، تمكن الجيش السوداني من استعادة عدداً من المناطق في إقليم النيل الأزرق، وتحديداً منطقة جيسان، إلى جانب مناطق قريبة كانت تسيطر عليها الدعم السريع، فضلاً عن منطقة الكرمك الحدودية، مشيراً إلى أن الجيش أحرز تقدماً ملحوظاً في هذا المحور.

وامتدت التطورات الميدانية أيضاً إلى إقليم كردفان، وخاصة ولاية جنوب كردفان، حيث استعاد الجيش السوداني عدداً من المناطق، بالتزامن مع وصول تعزيزات كبيرة إلى المناطق القريبة من مدينة الدلنج التي كانت تتعرض لاستهداف يومي من الدعم السريع، مؤكداً أن الجيش أصبح يتواجد بصورة كبيرة في تلك المناطق.