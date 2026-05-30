تهديد غير مسبوق.. روسيا تتوعد النرويج بعد أنباء التعاون النووي مع فرنسا

وجهت روسيا تهديدا صريحا ضد النرويج، تعليقا على التقارير التي كشفت عن تعاون نووي بين فرنسا والنرويج، حيث أكدت سفارة موسكو بأوسلو أن روسيا سترد عسكريا وتقنيا بشكل مناسب على تحركات النرويج وخططها التي تشكل تهديدا للأمن القومي الروسي.

وجاء تعليق السفارة الروسية في أوسلو، بعد التقارير التعاون النرويج وفرنسا في مجال الردع النووي وتبادل المعلومات الاستخباراتية، إضافة إلى خطط أوسلو لنشر أسلحة هجومية في شمال البلاد.

وأوضحت البعثة الدبلوماسية الروسية في النرويج، لوكالة "نوفوستي": "بطبيعة الحال، تشكل هذه التحركات والخطط من الجانب النرويجي تهديدا مباشرا لأمننا القومي، ولن تمر دون رد عسكري وتقني مناسب"، مضيفة أن "تفاصيل هذا الرد تقع ضمن اختصاص وزارة الدفاع الروسية".