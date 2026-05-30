بعد هبوط الذهب عالميا 3.7%.. كم يسجل سعر عيار 21 في مصر اليوم؟



استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية مع بداية تعاملات اليوم السبت، رابع أيام عيد الأضحى المبارك، وسط هدوء نسبي في حركة التداول بمحلات الصاغة، بالتزامن مع استمرار تأثير التراجعات العالمية على المعدن النفيس.



استقرار الذهب



سجل عيار 24 نحو 7742 جنيهًا للشراء و7685 جنيهًا للبيع، فيما بلغ سعر عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية 6775 جنيهًا للشراء و6725 جنيهًا للبيع.

كما سجل عيار 18 نحو 5807 جنيهات للشراء و5764 جنيهًا للبيع.



الجنيه الذهب



ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 54.2 ألف جنيه للشراء و53.8 ألف جنيه للبيع، بينما سجلت أوقية الذهب عالميًا 4542 دولارًا للشراء و4541 دولارًا للبيع.



مكاسب محدودة



وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات أمس الجمعة، بعد تراجعها في بداية التداولات، لتسجل حالة من الاستقرار مع مستهل تعاملات اليوم.



تراجع أسبوعي



وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن السوق المحلية شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي متأثرة بالهبوط الحاد في أسعار الذهب عالميًا، إلى جانب استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك.



هبوط الأوقية عالميًا



وأوضح واصف أن أونصة الذهب العالمية تراجعت بنسبة 3.7% خلال الأسبوع الماضي، لتنخفض من 4687 دولارًا عند بداية التداولات إلى 4540 دولارًا بنهاية الأسبوع، بعدما سجلت أدنى مستوى لها عند 4510 دولارات للأونصة.



ضغوط الدولار



وأشار إلى أن الذهب العالمي خرج من نطاقه العرضي بين مستويات 4650 و4750 دولارًا للأونصة متجهًا نحو مستوى 4500 دولار، بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي وصعود عوائد السندات الحكومية الأمريكية طويلة الأجل.



الفائدة والتضخم



وأضاف أن ارتفاع مؤشرات التضخم الأمريكية عزز توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ما قلص فرص خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وزاد من احتمالات رفعها بنهاية العام.



توترات الأسواق



ولفت إلى أن الأسواق تابعت أيضًا تطورات العلاقات التجارية والسياسية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب التوترات المرتبطة بإيران، بالتزامن مع صعود أسعار النفط بأكثر من 7%، وهو ما عزز المخاوف التضخمية عالميًا وأثر على حركة الذهب في الأسواق الدولية.