قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آخر أيام التشريق.. 13 حقيقة ودعاء لا يرد يجعلك تغتنمه الآن
حدائق القناطر الخيرية تستقبل 30 ألف مواطن في أول أيام عيد الأضحى
جيش الاحتلال الإسرائيلي ينذر سكان 3 قرى في جنوب لبنان بالإخلاء
مصر أولًا.. شوبير مهاجما التعصب الكروي: منكم لله اللي قلبتوها أهلي وزمالك
سعر الذهب الآن في مصر
طقس رابع أيام العيد.. ارتفاع تدريجي للحرارة وأمطار تضرب هذه المحافظات
بعد هبوط الذهب عالميا 3.7%.. كم يسجل سعر عيار 21 في مصر اليوم؟
الجيش السوداني يسقط طائرة مسيرة فوق كنانة بولاية النيل الأبيض
تصل للسجن المؤبد.. عقوبات مشددة فى جرائم تزييف العملة خلال أيام العيد
تهديد غير مسبوق.. روسيا تتوعد النرويج بعد أنباء التعاون النووي مع فرنسا
صاروخ صيني فوق الكتف.. الكشف عن مفاجأة بشأن إسقاط إيران لمقاتلة أمريكية إف 15
مناسك الحج.. ماذا يفعل حجاج بيت الله الحرام فى يوم التشريق الثالث؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد هبوط الذهب عالميا 3.7%.. كم يسجل سعر عيار 21 في مصر اليوم؟

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم


استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية مع بداية تعاملات اليوم السبت، رابع أيام عيد الأضحى المبارك، وسط هدوء نسبي في حركة التداول بمحلات الصاغة، بالتزامن مع استمرار تأثير التراجعات العالمية على المعدن النفيس.
 

استقرار الذهب 
 

سجل عيار 24 نحو 7742 جنيهًا للشراء و7685 جنيهًا للبيع، فيما بلغ سعر عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية 6775 جنيهًا للشراء و6725 جنيهًا للبيع.

كما سجل عيار 18 نحو 5807 جنيهات للشراء و5764 جنيهًا للبيع.
 

الجنيه الذهب
 

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 54.2 ألف جنيه للشراء و53.8 ألف جنيه للبيع، بينما سجلت أوقية الذهب عالميًا 4542 دولارًا للشراء و4541 دولارًا للبيع.
 

مكاسب محدودة
 

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات أمس الجمعة، بعد تراجعها في بداية التداولات، لتسجل حالة من الاستقرار مع مستهل تعاملات اليوم.
 

تراجع أسبوعي
 

وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن السوق المحلية شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي متأثرة بالهبوط الحاد في أسعار الذهب عالميًا، إلى جانب استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك.
 

هبوط الأوقية عالميًا
 

وأوضح واصف أن أونصة الذهب العالمية تراجعت بنسبة 3.7% خلال الأسبوع الماضي، لتنخفض من 4687 دولارًا عند بداية التداولات إلى 4540 دولارًا بنهاية الأسبوع، بعدما سجلت أدنى مستوى لها عند 4510 دولارات للأونصة.
 

ضغوط الدولار
 

وأشار إلى أن الذهب العالمي خرج من نطاقه العرضي بين مستويات 4650 و4750 دولارًا للأونصة متجهًا نحو مستوى 4500 دولار، بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي وصعود عوائد السندات الحكومية الأمريكية طويلة الأجل.
 

الفائدة والتضخم
 

وأضاف أن ارتفاع مؤشرات التضخم الأمريكية عزز توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ما قلص فرص خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وزاد من احتمالات رفعها بنهاية العام.
 

توترات الأسواق
 

ولفت إلى أن الأسواق تابعت أيضًا تطورات العلاقات التجارية والسياسية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب التوترات المرتبطة بإيران، بالتزامن مع صعود أسعار النفط بأكثر من 7%، وهو ما عزز المخاوف التضخمية عالميًا وأثر على حركة الذهب في الأسواق الدولية.

الذهب اسعار الذهب سعر الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفتاة الايطالية

فتاة إيطالية تزعم تعرضها لاعتداء غير أخلاقي من لاعب كرة شهير في مصر

أسعار الدواجن

فى رابع أيام العيد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

أحمد ياسر ريان

4 أندية تودع الممتاز.. ولاعب البنك الأهلي يتوج هدافًا للدوري المصري

شباب بلوزداد

المنع النهائي | فيفا يصدم بلوزداد بقرار غير متوقع بسبب هذا اللاعب

طاهر ابو زيد

تصريحات نارية من طاهر أبو زيد عن صفقات الأهلي وإمام عاشور

الاتربى

رئيس البنك الأهلي يعتذر عن أزمة السحب النقدي: المصريون سحبوا 100 مليار جنيه خلال 9 أيام قبل العيد

منتخب مصر

القائمة النهائية لمنتخب مصر بكأس العالم ...تعرف عليها

5 أيام إجازة رسمية الشهر المقبل

بعد عيد الأضحى.. 5 أيام إجازة رسمية الشهر المقبل

ترشيحاتنا

انتهاء مناسك الحج بطواف الوداع

حج مبرور وذنب مغفور.. الحجاج يختتمون مناسك الحج برمي الجمرات وطواف الوداع اليوم

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية يعزِّي السفير السعودي لدى القاهرة في وفاة والده

قافلة دعوية للواعظات

وزارة الأوقاف تطلق 26 قافلة دعوية للواعظات بعنوان نظافة الأبدان والبلدان

بالصور

لوك لافت.. أنغام تخطف الأنظار في أحدث ظهور

أنغام
أنغام
أنغام

حل سريع في ثالث أيام العيد.. طاجن بامية بالتسبيكة واللحمة المتبقية

طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية
طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية
طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية

رابع أيام عيد الأضحى.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ

ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ
ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ
ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ

بي واي دي تختبر Great Han الجديدة.. سيدان كهربائية فاخرة بمدى يقترب من 1000 كم

Great Han
Great Han
Great Han

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد