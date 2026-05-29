الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد عيد الأضحى.. 5 أيام إجازة رسمية الشهر المقبل

خالد يوسف

يستعد الموظفون والعاملون فى مختلف القطاعات للعودة إلى أعمالهم عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، والتى تستمر حتى يوم الأحد المقبل، وفقًا للجدول الرسمى الذى أعلنه مجلس الوزراء، بعدما بدأت الإجازة اعتبارًا من يوم الثلاثاء الماضى.

مع بداية شهر يونيو، يترقب المواطنون عددًا من أيام الراحة والعطلات الرسمية، حيث يشهد الشهر ما مجموعه 5 أيام إجازات، تتنوع بين العطلات الأسبوعية والمناسبات الرسمية.

وتتضمن قائمة الإجازات المرتقبة خلال يونيو 4 أيام توافق عطلات نهاية الأسبوع “الجمعة”، إلى جانب الإجازة الرسمية الخاصة بذكرى ثورة 30 يونيو، والتى يحصل خلالها العاملون بالجهاز الإدارى للدولة والعديد من القطاعات على عطلة مدفوعة الأجر.

ومن المتوقع، أن تعلن الجهات الحكومية لاحقًا التفاصيل النهائية الخاصة بطريقة تطبيق إجازة 30 يونيو، سواء بموعدها الرسمى أو حال ترحيلها إلى نهاية الأسبوع، وفق السياسة المتبعة فى تنظيم الإجازات الرسمية.
 

إجازة العيد

تضمنت أجندة العطلات الرسمية للدولة، التى أعلن عنها الموقع الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أن تبدأ إجازة العيد بدءًا من وقفة عرفات التى وافقت الثلاثاء الماضى 26 مايو، وتمتد حتى اليوم الجمعة 29 مايو الجارى، وذلك قبل أن يصدر قرار مجلس الوزراء بمد إجازة عيد الأضحى يومين إضافيين.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تبدأ إجازة عيد الأضحى بدءًا من الثلاثاء 26 مايو وحتى يوم الأحد 31 مايو، لتصبح إجازة عيد الأضحى 6 أيام متواصلة، كما أعلن حسن رداد، وزير العمل، أن إجازة عيد الأضحى تعد رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.

وأوضح الوزير، أن ذلك يأتى تنفيذًا لحكم المادة 129 من قانون العمل، وفى ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1516 لسنة 2026، بشأن اعتبار تلك الفترة إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
 

انتهاء الإجازة

يشهد يوم الإثنين 1 يونيو أول أيام العمل الرسمية بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بمدها، حيث كان يصادف ثالث ورابع يومى العيد الجمعة والسبت، وهما من العطلات الأسبوعية الرسمية فى الدولة، ويتبقى يومان فقط على انتهاء إجازة عيد الأضحى، السبت الموافق 30 مايو، والأحد الموافق 31 مايو.
 

الإجازات المتبقية

يتبقى 5 عطلات رسمية فى 2026 يحصل عليها العاملون فى الدولة.

- تعد مناسبة رأس السنة الهجرية يوم الأربعاء 17 يونيو، هى أول عطلة رسمية بعد إجازة عيد الأضحى.

- تليها ذكرى ثورة 30 يونيو يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو.

- فى يوليو، فيوافق يوم الخميس 23 يوليو ذكرى ثورة 23 يوليو 1952، إحدى أبرز المحطات فى تاريخ مصر الحديث، والتى شهدت نهاية عصر الملكية وبداية عصر الجمهورية.

- فى أغسطس، يحتفل المسلمون بالمولد النبوى الشريف يوم الأربعاء 26 أغسطس.

- وتختتم الإجازات الرسمية فى أكتوبر، حيث يوافق يوم الثلاثاء 6 أكتوبر ذكرى عيد القوات المسلحة، احتفالًا بانتصارات حرب أكتوبر عام 1973.

