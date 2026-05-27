لتجنب انقطاع الخدمة.. طرق وأكواد شحن عداد المياه خلال إجازة عيد الأضحى

​أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن استمرار عمل مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع بجميع فروعها التابعة طوال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.

وشددت الشركة على أهمية قيام المواطنين بتحديث بيانات العدادات عبر عملية الشحن، تجنباً لقطع المياه المفاجئ أثناء العطلة الرسمية.

و​إذا كنت تملك عداداً مسبق الدفع، إليك الطرق المتاحة وأكواد الشحن لضمان استمرار الخدمة بسهولة:

​طرق الشحن المتاحة خلال فترة العيد:

• ​منافذ فوري (Fawry): يمكن الشحن من أي منفذ فوري منتشر في الجمهورية باستخدام كود الشحن الموحد: (575).

• ​منافذ خالص (Khales): نقاط الشحن الخارجية التابعة لشبكة "خالص" متاحة أيضاً طوال فترة الإجازة.

• ​مراكز الشركات التابعة: تفتح الفروع التابعة للشركة القابضة أبوابها لاستقبال المواطنين الراغبين في الشحن المباشر وتحديث البيانات.

​وتتيح منظومة الشحن الرقمي للمواطنين إمكانية شحن الكروت من أي مكان وفي أي وقت طوال أيام العيد، وذلك ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتسهيل الخدمات الجماهيرية.

مزايا العداد مسبق الدفع

و​تذكر الشركة القابضة أن العدادات مسبقة الدفع توفر للمستهلك عدة فوائد لحمايته ومتابعة استهلاكه، ومن أبرزها:

1. ​التحكم الكامل: تتيح للمشترك متابعة حجم الاستهلاك الفعلي بدقة ومعرفة عدد الأمتار المكعبة المستهلكة.

2. ​شفافية البيانات: تظهر قيمة المبلغ المتبقي من الشحن بوضوح على شاشة العداد.

3. ​عدم الاعتماد على العنصر البشري: تقضي تماماً على أخطاء القراءات أو مشكلات تأخر الكشافين.

ورش تأهيل المشاركين في جائزة مصر للتميز الحكومي

وانتهت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من تنفيذ سلسلة من ورش العمل التأهيلية للمشاركين من الشركة القابضة والشركات التابعة، وذلك في مختلف فئات جائزة مصر للتميز الحكومي للعام الثالث على التوالي، والتي شملت فئة مراكز خدمة العملاء (المكاتب الأمامية)، والمبادرات الابتكارية، والمبادرات والمشروعات المشتركة، وفرق العمل، وجوائز التميز الفردي بمختلف فئاتها.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الشركة القابضة للتميز المؤسسي، والتي تستهدف نشر ثقافة التميز وتطوير الأداء ورفع كفاءة العاملين، من خلال تقديم الدعم الفني والتأهيلي للمشاركين خلال مراحل إعداد واستيفاء ملفات الترشح، وأثناء عمليات التقييم المختلفة، بما يضمن تقديم مشاركات متميزة تعكس مستوى التطور المؤسسي الذي تشهده الشركة القابضة وشركاتها التابعة.