قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سقوط عصابة سرقة كروت الفيزا من المواطنين بالمرج
271 ألف جنيه للخروف.. أزمة الأضاحي تكشف حجم الكارثة الزراعية في غزة
المواطنون يتوافدون على الحدائق والمتنزهات للاحتفال بأول أيام عيد الأضحى المبارك
"أنا اسمي كابتن عصام الحضري يا جعان".. القصة الكاملة لـ أزمة زيزو وقائد المنتخب السابق
الصحة: إلزام شركات الطيران والتوكيلات الملاحية بتطهير وسائل نقل الحجاج
امتلاء المسجد الحرام بالحجاج أثناء طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة | صور
«كاش أواي» من البنك الأهلي.. بديل ذكي لـ ATM في الإجازات والأعياد
الحجاج يتوافدون على منى لاستكمال مناسك الحج.. رئيس البعثة: عملية التفويج تمت بيسر
استشهاد 5 أشخاص و إصابة 3 آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
استمرار عمل المجمعات الاستهلاكية أول أيام عيد الأضحى وضخ كميات كبيرة من اللحوم
بث مباشر.. حجاج بيت الله يؤدون طواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة الكبرى
"سار" تعلن تفويج قطار المشاعر لـ357 ألف حاج من مشعر مزدلفة إلى منى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اعترف بهزيمته.. حارس الدانمارك كاسبر شمايكل يعلن إعتزاله نهائيا

كاسبر شمايكل
كاسبر شمايكل
القسم الرياضي

أعلن كاسبر شمايكل حارس مرمى منتخب الدنمارك لكرة القدم وفريق سلتيك الاسكتلندي اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي؛ بسبب إصابة في الكتف.

وذكرت «وكالة الأنباء البريطانية» أن شمايكل الذي فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليستر سيتي في 2016، غاب عن الملاعب منذ فبراير الماضي.

وكشف شمايكل، نجل بيتر شمايكل حارس مرمى مانشستر يونايتد الأسبق، في مارس الماضي عن أنه احتاج إلى عمليتين جراحيتين، وأنه قد يواجه فترة إعادة تأهيل تتراوح من 10 إلى 12 شهراً، لكنه كان مصمماً على الكفاح ومحاولة إنقاذ مسيرته المهنية ولكنه عليه الآن أن يعترف بالهزيمة. 

وجاء بيان كاسبر شمايكل على النحو التالي: 

عندما ينتهي عقدي مع سلتيك في يونيو تتوقف مسيرتي بصفتي لاعب كرة قدم ناشطاً.

هذا القرار تم اتخاذه نيابة عني، بعد التشاور مع العديد من الجراحين والخبراء في مجالي، والذين أخبروني أنه لا ينبغي أن أتوقع فرصة العودة ولعب كرة القدم على أعلى مستوى.

 لذلك، بعد الكثير من التفكير، وبعد محاولة الحصول على أكبر عدد ممكن من الآراء، وبعد الحصول على تقييم العديد من الخبراء، أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب الآن.

نحن أيضاً نحتفل بمرور 10 أعوام على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي لذلك أعتقد أنه الوقت المناسب لإعلان أنني لعبت آخر مبارياتي الاحترافية.

وكانت آخر مباراة رسمية خاضها شمايكل هي الخسارة 1-2 أمام هيبرنيان، بينما كانت مباراته الـ120 الأخيرة للمنتخب الدنماركي هي الخسارة أمام منتخب اسكوتلندا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في نوفمبر.

كاسبر شمايكل منتخب الدانمارك سيلتك اسكتلندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زعيم كوريا الشمالية

تهديد عسكري مُرعب .. زعيم كوريا الشمالية: لا أحد سينجو من ضرباتنا المقبلة

خالد الغندور

خالد الغندور يسخر من «زيزو» بعد تتويج الزمالك بالدوري

منتخب مصر

البداية بأنجولا.. مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2027

الحضري وزيزو

"أنا اسمي كابتن عصام الحضري يا جعان".. القصة الكاملة لـ أزمة زيزو وقائد المنتخب السابق

ليندسي جراهام

«عداؤكم لإسرائيل قديم» .. سيناتور أمريكي يفتح النار على باكستان بسبب اتفاقيات أبراهام

القبض على المتهم

في أول أيام العيد.. عامل ينهي حياة زوجته بإحدى قرى مغاغة بالمنيا

محمد صلاح

أبرزهم محمد صلاح .. يوفنتوس يتحرّك لخطف 3 نجوم من ليفربول

الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

رئيس بعثة الحج الرسمية لـ"أ ش أ": الحالة الصحية لجميع الحجاج المصريين بخير

رئيس بعثة الحج الرسمية: الحالة الصحية لجميع الحجاج المصريين بخير

رحيل مأساوي لشاب يحول الفرح إلى جنازة

قبل زفافه بأيام.. حادث مأساوي.. رحيل مأساوي لشاب يحول الفرح إلى جنازة

الهلال الأحمر

الهلال الأحمر يشارك في تأمين احتفالات عيد الأضحى.. رفع درجة الاستعداد والدفع بـ171 فرقة

بالصور

أخطاء خطيرة أثناء توزيع لحوم الأضحية.. عادات شائعة قد تفسد الثواب وتضر بالصحة

أخطاء خطيرة أثناء توزيع لحوم الأضحية.. عادات شائعة قد تفسد الثواب وتضر بالصحة
أخطاء خطيرة أثناء توزيع لحوم الأضحية.. عادات شائعة قد تفسد الثواب وتضر بالصحة
أخطاء خطيرة أثناء توزيع لحوم الأضحية.. عادات شائعة قد تفسد الثواب وتضر بالصحة

أغرب عادات عيد الأضحى حول العالم.. من «خطف الخروف» في الصين إلى «تكحيل الأضحية» في ليبيا

أشهر عادات عيد الأضحى في الدول العربية
أشهر عادات عيد الأضحى في الدول العربية
أشهر عادات عيد الأضحى في الدول العربية

لماذا يشعر البعض بالنعاس بعد أكل اللحوم؟.. أسباب مفاجئة وراء الخمول بعد وجبات العيد

لماذا يشعر البعض بالنعاس بعد أكل اللحوم؟
لماذا يشعر البعض بالنعاس بعد أكل اللحوم؟
لماذا يشعر البعض بالنعاس بعد أكل اللحوم؟

أم نرجسية بعد الستين.. كيف تؤثر على الأبناء والأحفاد؟

أم نرجسية بعد الستين.. كيف تؤثر على الأبناء والأحفاد؟
أم نرجسية بعد الستين.. كيف تؤثر على الأبناء والأحفاد؟
أم نرجسية بعد الستين.. كيف تؤثر على الأبناء والأحفاد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة بوتين للصين.. إعادة رسم للتحالفات الدولية

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

المزيد