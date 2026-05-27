اعترف بهزيمته.. حارس الدانمارك كاسبر شمايكل يعلن إعتزاله نهائيا

أعلن كاسبر شمايكل حارس مرمى منتخب الدنمارك لكرة القدم وفريق سلتيك الاسكتلندي اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي؛ بسبب إصابة في الكتف.

وذكرت «وكالة الأنباء البريطانية» أن شمايكل الذي فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليستر سيتي في 2016، غاب عن الملاعب منذ فبراير الماضي.

وكشف شمايكل، نجل بيتر شمايكل حارس مرمى مانشستر يونايتد الأسبق، في مارس الماضي عن أنه احتاج إلى عمليتين جراحيتين، وأنه قد يواجه فترة إعادة تأهيل تتراوح من 10 إلى 12 شهراً، لكنه كان مصمماً على الكفاح ومحاولة إنقاذ مسيرته المهنية ولكنه عليه الآن أن يعترف بالهزيمة.

وجاء بيان كاسبر شمايكل على النحو التالي:

عندما ينتهي عقدي مع سلتيك في يونيو تتوقف مسيرتي بصفتي لاعب كرة قدم ناشطاً.

هذا القرار تم اتخاذه نيابة عني، بعد التشاور مع العديد من الجراحين والخبراء في مجالي، والذين أخبروني أنه لا ينبغي أن أتوقع فرصة العودة ولعب كرة القدم على أعلى مستوى.

لذلك، بعد الكثير من التفكير، وبعد محاولة الحصول على أكبر عدد ممكن من الآراء، وبعد الحصول على تقييم العديد من الخبراء، أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب الآن.

نحن أيضاً نحتفل بمرور 10 أعوام على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي لذلك أعتقد أنه الوقت المناسب لإعلان أنني لعبت آخر مبارياتي الاحترافية.

وكانت آخر مباراة رسمية خاضها شمايكل هي الخسارة 1-2 أمام هيبرنيان، بينما كانت مباراته الـ120 الأخيرة للمنتخب الدنماركي هي الخسارة أمام منتخب اسكوتلندا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في نوفمبر.