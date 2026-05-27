مولود عرفات.. لحظة إنسانية لسيدة تضع طفلها أثناء الحج

شهد موسم الحج واقعة إنسانية مؤثرة، بعدما وضعت سيدة مولودها خلال تواجدها بعرفات، ،في مشهد لاقى تفاعلا واسعا بين الحجاج ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا للتفاصيل المتداولة، فإن السيدة كانت تؤدي مناسك الحج برفقة أسرتها، قبل أن تشعر بآلام الولادة خلال وجودها في نطاق عرفات، لتتدخل الفرق الطبية و تنقلها إلى الوحدات الصحية المجهزة ، وتضع طفلها بسلام وسط حالة من الفرحة بين المحيطين .

وتداول عدد من الحجاج صورا ومقاطع فيديو للحظة حمل الأم لطفلها بعد الولادة .

وأشاد متابعون بسرعة استجابة الطواقم الطبية ، والتي تواصل تقديم خدماتها على مدار الساعة لضمان سلامة الحجاج والتعامل مع مختلف الحالات الطارئة خلال موسم الحج.