مطار القاهرة يحتفل بـ عيد الأضحى مع المسافرين | صور

في أجواء مفعمة بالبهجة والسعادة نظم قطاع العلاقات العامة والمراسم بـ مطار القاهرة الدولي احتفالًا مميزًا مع الركاب والأطفال بمناسبة عيد الأضحى وذلك في إطار حرص إدارة المطار على مشاركة المسافرين فرحة العيد وإضفاء أجواء احتفالية تعكس روح المحبة والتسامح التي تميز هذه المناسبة المباركة.

وشهدت صالات السفر والوصول بالمطار فعاليات متنوعة استهدفت إدخال السرور على قلوب الأطفال والركاب من مختلف الجنسيات حيث تم توزيع الهدايا والحلوى وسط تفاعل كبير من الأسر والأطفال الذين عبروا عن سعادتهم بهذه المبادرة الإنسانية المميزة.

كما حرص فريق العلاقات العامة والإعلام على استقبال الأطفال بالبالونات والهدايا التذكارية في مشهد يعكس روح الضيافة المصرية الأصيلة ويؤكد الدور المجتمعي الذي يحرص مطار القاهرة الدولي على القيام به تجاه المسافرين والزائرين.

أشاد الركاب القادمين من الخارج والمسافرين علي متن شركات الطيران المختلفة الجنسيات بحسن الضيافة وروح الترحيب التي سادت الاحتفال معربين عن تقديرهم لهذه اللفتة الطيبة التي أضفت أجواء استثنائية عقب تواجدهم بمطار القاهرة الدولي.