رئيس بعثة الحج الرسمية: الحالة الصحية للحجاج بخير.. والتسكين في منى بالباركود

أكد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، أن جميع الحجاج المصريين يتمتعون بحالة صحية مستقرة، مشيراً إلى أن البعثة الطبية المصرية، إلى جانب فريق قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية المرافق لبعثة حج القرعة، يواصلون التواجد داخل مخيمات الحجاج بمشعر منى؛ لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لضيوف الرحمن خلال أيام التشريق، بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة السعودية.

وأوضح أن حجاج بعثة القرعة يواصلون التوافد على جسر الجمرات بمشعر منى لأداء شعيرة رمي جمرة العقبة الكبرى في يوم النحر، مؤكداً أن مشرفي المخيمات سيصطحبون الحجاج في مجموعات منظمة بداية من غد؛ لاستكمال رمي الجمرات خلال أيام التشريق، التي تبدأ من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشار رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج إلى أن البعثة لن تسمح بدخول أي شخص من غير حجاج القرعة إلى مخيمات منى، موضحاً أن بعثة الحج اعتمدت هذا العام منظومة التسكين الإلكتروني داخل مخيمات منى وعرفات؛ بهدف إحكام التنظيم ومنع دخول غير أعضاء البعثة، بما يضمن حصول كل حاج على المساحة المخصصة له داخل المخيمات.



وأضاف أن عملية التسكين تتم من خلال فحص الباركود الخاص بكل حاج، والمثبت على أسورة المعصم التي تم تسليمها للحجاج، قبل السماح لهم بالدخول إلى المخيمات، مشدداً على أن أي حاج لا يحمل بطاقة رقم الخيمة وبيانات مكان الإقامة الخاصة به «الصوفا بيد» داخل مشعر منى، لن يُسمح له بدخول المخيم.

وناشد مساعد وزير الداخلية، حجاج بيت الله الحرام ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات المنظمة التي أعلنتها البعثة، مع التأكيد على أهمية ارتداء بطاقة «نسك»، والهوية التعريفية، وأساور المعصم بشكل دائم؛ لتسهيل الحركة والتنقل وضمان سلامتهم داخل المشاعر المقدسة.