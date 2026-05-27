انتظام فتح الحدائق العامة والمتنزهات وإتاحة المجازر الحكومية أمام المواطنين

تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، على مدار اليوم الأربعاء تطورات الأوضاع بمختلف محافظات الجمهورية خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك في اتصالات هاتفية مع المحافظين للاطمئنان على راحة وسلامة المواطنين وأسرهم وتلبية احتياجاتهم.

متابعة المحافظات في اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك

وتقدمت الدكتورة منال عوض بخالص التهنئة لجميع العاملين بالوزارة والقطاعات التابعة لها والعاملين بالإدارة المحلية والبيئة بمناسبة عيد الأضحى.

وتلقت وزير التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، حول الموقف العام بالمحافظات عقب أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة، بالتنسيق مع غرف العمليات المركزية ومراكز الأزمات بالمحافظات.

وأشار التقرير إلى انتظام سير العمل واستقرار الحالة العامة بمختلف المحافظات، وموقف الخدمات المقدمة للمواطنين خلال أول أيام العيد، في إطار منظومة المتابعة اللحظية التي تنفذها الوزارة على مدار الساعة.

وأوضح التقرير أن السادة المحافظين قاموا بأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بالمساجد والساحات الرئيسية بالمحافظات، وسط انتظام كامل للإجراءات التنظيمية والتأمين والتنسيق مع مختلف الجهات التنفيذية والأمنية، مع متابعة ميدانية مباشرة لحالة الشوارع والميادين والخدمات العامة عقب انتهاء الصلاة ، كما أشار تقرير مركز الشبكة الوطنية إلى حرص السادة المحافظين على التواجد بين المواطنين وتوزيع الهدايا على الأسر والأطفال وزيارة عدد من المستشفيات ودور الرعاية والأيتام والمسنين لتقديم الدعم والمساندة لهم.

وأشار الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق إلى أن الوزارة تابعت كذلك انتظام فتح الحدائق العامة والمتنزهات والمناطق الترفيهية أمام المواطنين، والتأكد من جاهزيتها الكاملة من حيث النظافة العامة ورفع كفاءة الإنارة وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول، بما يضمن توفير بيئة مناسبة وآمنة لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد.

وأضاف رئيس قطاع التخطيط أن المتابعة شملت أيضًا انتظام العمل بمواقف سيارات الأجرة والسرفيس والنقل الجماعي، والتأكد من الالتزام بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين، مع استمرار الحملات المرورية والرقابية بالمحافظات لتحقيق السيولة المرورية والتعامل الفوري مع أية شكاوى أو معوقات.

وفيما يتعلق بالمجازر الحكومية، أوضح التقرير أنه تم إتاحة المجازر الحكومية أمام المواطنين والجزارين لذبح الأضاحي خلال أيام العيد، تنفيذًا لتوجيهات الدولة للحفاظ على الصحة العامة والبيئة ومنع الذبح العشوائي بالشوارع، مع توفير الإشراف البيطري الكامل داخل المجازر والتأكد من جاهزيتها الفنية والتشغيلية واستمرار أعمال التطهير والتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن الذبح.

كما تابعت الوزارة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المساجد والساحات والشوارع الرئيسية والحدائق والمتنزهات، إلى جانب متابعة جاهزية المستشفيات ومرفق الإسعاف والحماية المدنية وكافة المرافق الحيوية للتعامل الفوري مع أية أحداث طارئة.

وشددت الدكتورة منال عوض ، على استمرار المتابعة الميدانية لرصد أية محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء المخالف خلال فترة إجازة العيد، مع تنفيذ الإزالة الفورية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وعدم السماح باستغلال فترة الإجازات في تنفيذ أية أعمال مخالفة، وذلك من خلال المتابعة اللحظية والتنسيق المستمر بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية وغرف العمليات بالمحافظات.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، باستمرار انعقاد غرف العمليات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة على مدار الساعة طوال أيام العيد، مع استمرار التنسيق المباشر مع المحافظات وفرق الرصد والمتابعة الميدانية، لضمان انتظام الخدمات العامة والحفاظ على الانضباط العام وسرعة التعامل مع أية شكاوى أو طوارئ بما يحقق استقرار الأوضاع بالمحافظات خلال فترة العيد.