خلال أداء مناسك الحج.. دعاء فاروق تنهار بالبكاء خلال لمس الحجر الأسود

شاركت الإعلامية دعاء فاروق جمهورها لحظات مؤثرة من رحلتها لأداء مناسك الحج، بعدما ظهرت في مقطع فيديو وهي تبكي من شدة تأثرها وسعادتها عقب تمكنها من لمس الحجر الأسود داخل المسجد الحرام.

ونشرت دعاء فاروق الفيديو عبر حسابها الرسمي على فيسبوك وقالت : "الحمد لله والشكر لله.. حجيت أربع مرات ودي أول مرة ألمس فيها الحجر الأسود".

وأضافت: "كان طواف خيال وكأنه حلم جميل". في رسالة عبرت من خلالها عن مشاعرها الروحانية خلال أداء المناسك، حيث حظي المنشور علي تفاعل واسع من متابعيها الذين حرصوا على تهنئتها والدعاء لها.



وكانت قد شاركت الإعلامية دعاء فاروق جمهورها صور جديدة لهت موجهة رسالة روحانية عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك”، وذلك بعد انتهائها من أداء مناسك العمرة بالأراضي المقدسة.

وكتبت دعاء فاروق: “الحمد لله أتمتت العمرة، والحج عرفة، اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب وتقبله منا خالصًا لوجهك الكريم، وارزق كل مشتاق بحلاوة الركن الأعظم الحج”.