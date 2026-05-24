تجمع ولا في الأحلام.. لقطة من الحج تجمع مفيدة شيحة ودعاء فاروق وريهام سعيد

شاركت الإعلامية مفيدة شيحة متابعيها بصورة جمعتها بالإعلاميتين دعاء فاروق وريهام سعيد خلال أدائهن مناسك الحج، في لقطة حظيت بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت مفيدة شيحة الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع «فيس بوك»، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: «تجمع ولا في الأحلام».

حذف حلقة ريهام سعيد

وفي سياق آخر، أكدت شبكة تليفزيون النهار أنها تتابع ردود الأفعال المتعلقة ببيانها الأخير حول حذف الحلقة الأخيرة من برنامج صبايا الخير، الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، من جميع المنصات الرقمية التابعة لها.

وأوضحت الشبكة، في بيان رسمي، أن قرار حذف الحلقة جاء في إطار السعي لاحتواء حالة الجدل المثارة بشأن أزمة «كلاب الشوارع»، وتهدئة الأجواء بين الأطراف المختلفة، مشيرة إلى أنها رصدت محاولات من بعض الحسابات على مواقع التواصل لاستغلال البيان في الهجوم على القناة والإعلامية ريهام سعيد بهدف إثارة الجدل وتحقيق التفاعل.

وشددت القناة على أن حذف الحلقة لا يعكس وجود أي ملاحظات مهنية على محتواها، مؤكدة خلوها من أي مخالفات أو تجاوزات إعلامية، كما أعلنت دعمها الكامل لريهام سعيد ضد أي حملات تستهدف الإساءة إليها.

واختتمت الشبكة بيانها بالتأكيد على أهمية الدور الذي يقوم به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في تنظيم المشهد الإعلامي، وتوفير بيئة مهنية مستقرة تضمن تقديم محتوى إعلامي مسؤول