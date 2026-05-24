في عيد ميلاده.. محمد رمضان لجمهوره: أنتوا أهلي وكل حاجة في حياتي

احتفل الفنان محمد رمضان بعيد ميلاده، برسالة مؤثرة وجهها لجمهوره، عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، معبرًا عن امتنانه الكبير لمحبة متابعيه، وحرصهم على تهنئته بهذه المناسبة.

وقال محمد رمضان في فيديو على إنستجرام: “انتوا حبايبي وأهلي وعيلتي وكل حاجة في حياتي، كل سنة وأنتم طيبين، وشكرًا على رسايلكم الجميلة اللي وصلتني بمناسبة عيد ميلادي، اللي أنتوا دايمًا بتفكروني بيه”.

وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنان مع رسالته؛ حيث انهالت عليه التعليقات التي تضمنت التهاني والدعوات له بمزيد من النجاح والتألق.

أسد

تمكن فيلم "أسد" من بطولة محمد رمضان، من تصدر شباك التذاكر في مصر، وحقق 3.324.875 جنيها، بعد عرضه في 67 دور عرض سينمائية.

ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان، ورزان جمال، وعلى قاسم، وكامل الباشا، وإسلام مبارك، وإيمان يوسف، ومصطفى شحاتة، وعمرو القاضي، بجانب ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش.

يذكر أن فيلم أسد من إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، ومحمد دياب، وخالد دياب.