المنتج صادق الصباح يكشف تفاصيل مسلسل محمد رمضان في موسم دراما «رمضان 2027»

كشف المنتج صادق الصباح عن تفاصيل جديدة تخص مسلسل النجم محمد رمضان، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، مؤكدًا أن العمل سيكون واحدًا من أضخم المشاريع الدرامية المنتظرة خلال الفترة المقبلة.

وخلال تصريحات لبرنامج «إي تي بالعربي»، أوضح صادق الصباح أن المسلسل ينتمي إلى الطابع الشعبي، لكنه سيُقدم بشكل مختلف وضخم، مشيرًا إلى أن العمل يحمل العديد من المفاجآت على مستوى القصة والإنتاج وفريق الأبطال.

وأكد الصباح أن الكاتب أحمد مراد انتهى بالفعل من كتابة أربع حلقات من المسلسل، واصفًا السيناريو بأنه “ملحمة رهيبة”، وهو ما زاد من حالة الحماس لدى فريق العمل قبل انطلاق التصوير الرسمي خلال شهر سبتمبر المقبل.

كما أعلن بشكل رسمي انضمام المخرج بيتر ميمي لقيادة العمل، مؤكدًا أن وجوده يمثل إضافة قوية للمشروع، خاصة في ظل النجاحات الكبيرة التي حققها خلال السنوات الأخيرة في السينما والدراما.

وأشار صادق الصباح إلى أن المسلسل سيضم “كوكبة كبيرة من النجوم”، لكن الوقت لا يزال مبكرًا للكشف عن أسماء المشاركين بشكل كامل، موضحًا أن التحضيرات ما زالت مستمرة استعدادًا لبدء التصوير خلال الأشهر المقبلة.

وتحدث المنتج أيضًا عن طبيعة التعاون الجديد مع محمد رمضان، مؤكدًا أن العمل يعيد الثنائية التي جمعتهما سابقًا في مسلسل “ابن حلال”، والذي اعتبره كثيرون نقطة انطلاق قوية لمحمد رمضان في الدراما التلفزيونية، مضيفًا أن المسلسل الجديد سيحمل الروح الشعبية ولكن برؤية أكثر تطورًا وضخامة.

ويُعد هذا المسلسل هو عودة محمد رمضان الرسمية إلى المنافسة الرمضانية بعد غياب دام 3 سنوات منذ تقديمه مسلسل “جعفر العمدة”، الذي حقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا وقت عرضه، ما جعل الجمهور يترقب بشدة مشروعه الجديد المنتظر في رمضان 2027.