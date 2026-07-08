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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مارك روته يكشف دور حلف الناتو في الحرب الأمريكية ضد إيران

مارك روته
مارك روته
محمود نوفل

أكد الأمين العام للنيتو ماركو روته 5 آلاف طائرة أقلعت من أوروبا لدعم العملية العسكرية على إيران.

وشدد روته، في تصريحات له، على أن الحلف يريد أن يخفف من السلاح النووي الإيراني، وهذا مهم لإسرائيل وأوروبا.

وقال الأمين العام للنيتو: “عدد من المطارات الأوروبية أغلق لمساعدة الولايات المتحدة في عملية الغضب الملحمي”.

وختم الأمين العام للنيتو: “أوروبا تشكل منصة كبيرة لانطلاق قوة الولايات المتحدة ودعم عملية الغضب الملحمي”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال منذ قليل  إن إسبانيا شريك سيئ للغاية في حلف الناتو ، وإنه “غير راضٍ عن موقف الناتو بشأن جرينلاند وإيران”.

وأشار ترامب، في تصريحات له، إلى طلبه من وزير الخزانة الأمريكي قطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا، مضيفا: “لا أريد أي تعامل تجاري معهم”.

وتابع ترامب: "جرينلاند مشكلة كبيرة بالنسبة لنا
ونُعامل معاملة غير عادلة في حلف الناتو وندفع بشكل غير متناسب".

وزاد ترامب تصريحاته من أنقرة قائلا: “أنا مستاء من حلف الناتو”.

وفي الشأن الإيراني، قال ترامب: “الإيرانيون يمارسون أساليب قذرة وأهدرنا الكثير من الوقت.. وبشأن مذكرة التفاهم مع إيران أعتقد أن الأمر انتهى”.

وأردف ترامب عن الإيرانيين: "لا أريد التعامل معهم.. إنهم أشخاص مرضى”.


 

حلف الناتو مارك روته أمريكا إيران عملية الغضب الملحمي

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