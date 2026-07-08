قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة تُعلن إطلاق المنصة الإلكترونية للخطة التنفيذية الثانية للسكان والتنمية حتى 2027
إعلام الكيان هيتجنن.. تعليق سخيف بعد بصق حسام حسن على جماهير الأرجنتين
خام برنت والأمريكي يرتفعان بأكثر من 4% عقب إعلان ترامب انتهاء مذكرة التفاهم مع إيران
نتنياهو يتهم إيران بامتلاك أسلحة كيميائية ويحذر من تهديدها للمنطقة والعالم
ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 جميع المحافظات عبر هذا الرابط ..خلال ساعات
طائرة خاصة في طريقها لإعادة منتخب مصر من أتلانتا بعد توديع المونديال.. صور
ترامب : الإيرانيون مرضى ولا أريد التعامل معهم
التعليم: العام الدراسي القادم آخر فرصة لقبول تحويلات طلاب 2 ثانوي للمدارس الدولية
ترامب: لن نترك إيران تمتلك سلاحا نوويا
"معلومات الوزراء" يستعرض تقرير البنك الدولي حول استمرار الفحم كعنصر مؤثر بمعادلة التحول الطاقي العالمي خلال السنوات المقبلة
مجلس التعاون الخليجي: الهجمات الإيرانية الغادرة استمرار لنهج تقويض مساعي الأمن والسلام
من أجل الشهرة والمال.. اعتراف صانعة محتوى بتهمة نشر الفسق والفجور بأكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مارك روته لسكاي نيوز : الرئيس الأمريكي ملتزم بشكل كامل تجاه حلف الناتو

مارك روته لسكاي نيوز : الرئيس الأمريكي ملتزم بشكل كامل تجاه حلف الناتو
مارك روته لسكاي نيوز : الرئيس الأمريكي ملتزم بشكل كامل تجاه حلف الناتو
أ ش أ

أكد السكرتير العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته اليوم الأربعاء التزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل كامل تجاه التحالف العسكري.

وقال روته - في تصريحات خاصة لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نسختها الإنجليزية على هامش أعمال قمة الناتو المنعقدة في أنقرة- "هناك التزام كامل للولايات المتحدة تجاه الناتو، ولكن هناك أيضا توقع بأن يرفع الأوروبيون والكنديون إنفاقهم ليعادل مستوى الإنفاق الأمريكي، وهو أمر أعتبره منصفا بالكامل".

وأضاف أن هذا الالتزام موجود بلا شك لأن حلف الناتو يخدم أيضا مصلحة واشنطن، حيث أنه يمنع على سبيل المثال وصول الغواصات النووية الروسية إلى شواطئ الولايات المتحدة الأمريكية.

وشدد روته على أن الولايات المتحدة تحتاج إلى أن تكون مناطق المحيط الأطلسي وأوروبا والقطب الشمالي آمنة لكي تبقى هي آمنة، ولذلك هناك التزام كامل منها تجاه حلف الناتو.

يشار إلى أن ترامب - الذي ينظر إلى حلف الناتو بازدراء بسبب اعتماده المفرط على القوة العسكرية الأمريكية لحماية أوروبا - قد هدد مرارا وتكرارا بانسحاب واشنطن من التحالف.

السكرتير العام لحلف شمال الأطلسي ناتو مارك روته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعمال قمة الناتو الغواصات النووية الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن

اتحاد الكرة يحسم موقف حسام حسن بعد إنجاز كأس العالم 2026

المواطن المتوفي

وفاة مُشجّع مصري إثر أزمة قلبية بعد خسارة الفراعنة أمام الأرجنتين

حكم مباراة مصر والأرجنتين

اتحاد الكرة يتقدّم بشكوى رسمية إلى «فيفا» ضد طاقم تحكيم مباراة مصر والأرجنتين | تفاصيل

حسام حسن

10 تصريحات نارية لـ حسام حسن بعد الخروج أمام الأرجنتين في كأس العالم

الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الأربعاء

منتخب مصر

بطائرة خاصة .. بعثة منتخب مصر تعود إلى القاهرة غدًا بعد انتهاء مشوار المونديال

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بحظر قبول تحويلات طلاب الثانوية العامة للمدارس الدولية من العام المقبل

مباراة منتخب مصر والارجنتين

هاشتاج «مهزلة حكم مصر والأرجنتين» يتصدّر «إكس» بعد خروج الفراعنة من كأس العالم

ترشيحاتنا

طيران

وكالة سلامة الطيران: لا ينبغي للشركات العمل داخل المجال الجوي لإيران

زلزالان متوسطا القوة يضربان جزيرة كريت اليونانية دون وقوع خسائر

زلزالان متوسطا القوة يضربان جزيرة كريت اليونانية دون وقوع خسائر

رئيسة وزراء الدنمارك : نحن دول ذات سيادة وجزيرة "جرينلاند" ليست للبيع

رئيسة وزراء الدنمارك : نحن دول ذات سيادة وجزيرة "جرينلاند" ليست للبيع

بالصور

جهاز تنظيم ضربات القلب .. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرّض صحتك للخطر

جهاز تنظيم ضربات القلب.. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرض صحتك للخطر
جهاز تنظيم ضربات القلب.. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرض صحتك للخطر
جهاز تنظيم ضربات القلب.. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرض صحتك للخطر

في آخر أيام امتحانات القسم العلمي بالثانوية الأزهرية.. وكيل الشرقية يتفقد لجنة فتيات السادات

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

اضطراب ما بعد الصدمة .. لماذا يبقى الدماغ في حالة خوف بعد انتهاء الخطر؟

اضطراب ما بعد الصدمة.. لماذا يبقى الدماغ في حالة خوف بعد انتهاء الخطر؟
اضطراب ما بعد الصدمة.. لماذا يبقى الدماغ في حالة خوف بعد انتهاء الخطر؟
اضطراب ما بعد الصدمة.. لماذا يبقى الدماغ في حالة خوف بعد انتهاء الخطر؟

السرطان دون أعراض .. لماذا يكتشفه الأطباء بالصدفة؟

السرطان دون أعراض
السرطان دون أعراض
السرطان دون أعراض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل ينسى الرجل امرأة أحبته بصدق؟ ولماذا يعود بعض الرجال للبحث عن امرأة خسروها؟

المزيد