مارك روته لسكاي نيوز : الرئيس الأمريكي ملتزم بشكل كامل تجاه حلف الناتو

أكد السكرتير العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته اليوم الأربعاء التزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل كامل تجاه التحالف العسكري.

وقال روته - في تصريحات خاصة لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نسختها الإنجليزية على هامش أعمال قمة الناتو المنعقدة في أنقرة- "هناك التزام كامل للولايات المتحدة تجاه الناتو، ولكن هناك أيضا توقع بأن يرفع الأوروبيون والكنديون إنفاقهم ليعادل مستوى الإنفاق الأمريكي، وهو أمر أعتبره منصفا بالكامل".

وأضاف أن هذا الالتزام موجود بلا شك لأن حلف الناتو يخدم أيضا مصلحة واشنطن، حيث أنه يمنع على سبيل المثال وصول الغواصات النووية الروسية إلى شواطئ الولايات المتحدة الأمريكية.

وشدد روته على أن الولايات المتحدة تحتاج إلى أن تكون مناطق المحيط الأطلسي وأوروبا والقطب الشمالي آمنة لكي تبقى هي آمنة، ولذلك هناك التزام كامل منها تجاه حلف الناتو.

يشار إلى أن ترامب - الذي ينظر إلى حلف الناتو بازدراء بسبب اعتماده المفرط على القوة العسكرية الأمريكية لحماية أوروبا - قد هدد مرارا وتكرارا بانسحاب واشنطن من التحالف.