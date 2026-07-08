10 تصريحات نارية لـ حسام حسن بعد الخروج أمام الأرجنتين في كأس العالم

1- كنا الأفضل ونستحق الفوز

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أن الفراعنة قدموا مباراة كبيرة أمام حامل اللقب، مشيرًا إلى أن المنتخب كان الأفضل خلال معظم فترات اللقاء، وأن الأداء كان يستحق الفوز والتأهل إلى الدور ربع النهائي.

2- لعبنا أمام نجوم العالم بلاعبين محليين

أشاد حسام حسن بلاعبيه، موضحًا أن المنتخب خاض المباراة بقائمة تعتمد بالكامل على لاعبي الدوري المصري، ونجح في مجاراة أحد أقوى منتخبات العالم، رغم فارق الإمكانيات والأسماء.

3- النتيجة تأثرت بعوامل داخل الملعب وخارجه

أكد المدير الفني أن نتيجة المباراة لم تُحسم بالأداء فقط، معتبرًا أن هناك عوامل داخل الملعب وخارجه كان لها تأثير مباشر في مجريات اللقاء ونتيجته.

4- ضغوط الأرجنتين أثرت على الحكم

اتهم حسام حسن الجانب الأرجنتيني بممارسة ضغوط على حكم المباراة قبل انطلاقها، مشيرًا إلى أن اعتراضاتهم السابقة على تعيين الحكم ربما انعكست على قراراته خلال اللقاء.

5- تعرضنا لظلم تحكيمي واضح

أبدى المدير الفني غضبه من القرارات التحكيمية، مؤكدًا أن منتخب مصر حُرم من ركلة جزاء واضحة، إلى جانب إلغاء هدف بعد تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، في الوقت الذي لم تتم فيه مراجعة لقطة محمد صلاح.

6- لا يوجد "فير بلاي" فيما حدث

انتقد حسام حسن ما وصفه بغياب مبادئ اللعب النظيف، مؤكدًا أن ما حدث في المباراة لا يعكس قيم "الاحترام" و"اللعب النظيف" (Respect وFair Play) التي يتحدث عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

7- خرجنا بشرف

شدّد المدير الفني على أن منتخب مصر غادر البطولة مرفوع الرأس، مؤكدًا أن اللاعبين قدّموا كل ما لديهم أمام منتخب يضم نخبة من أفضل لاعبي العالم.

8- غير مقتنع بما حدث في المباراة

أوضح حسام حسن أنه مقتنع تمامًا بأداء لاعبيه، لكنه غير مقتنع بما جرى تحكيميًا خلال المباراة، معتبرًا أن بعض القرارات غيرت مسار اللقاء.

9- موعد المباراة غير منطقي

هاجم المدير الفني اللجنة المنظمة بسبب إقامة المباراة في الثانية عشرة ظهرًا، مؤكدًا أن هذا التوقيت لا يناسب إعداد اللاعبين بدنيًا أو غذائيًا، ولا يليق بمباراة في بطولة بحجم كأس العالم.

10- سأظل معترضًا على ما حدث

اختتم حسام حسن تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب مصر تعرض لظلم تحكيمي واضح، مشددًا على أنه سيظل متمسكًا برأيه بشأن الأحداث التي صاحبت المباراة داخل الملعب وخارجه.