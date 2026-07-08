برلماني: لاعبو منتخب مصر أسعدوا الملايين وقدموا نموذجًا وطنيًا مشرفًا

توجّه النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، بخالص الشكر والتقدير والاعتزاز إلى أبطال المنتخب الوطني لكرة القدم، والجهازين الفني والإداري، بعد الأداء البطولي والمشرف الذي قدموه خلال البطولة، وتحقيقهم إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق في تاريخ الكرة المصرية.

وأكد النائب تامر عبد الحميد، في تصريحات صحفية اليوم، أن لاعبي المنتخب كانوا على قدر المسؤولية الوطنية، ونجحوا على مدار 23 يومًا من الكفاح والعزيمة في إسعاد الملايين من أبناء الشعب المصري، مشيرًا إلى أن الروح القتالية والإخلاص اللذين ظهر بهما اللاعبون داخل الملعب يمثلان النموذج الأمثل للشباب المصري القادر على تحدي الصعاب وتحقيق المستحيل.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ: "إن مكسبنا الحقيقي والأكبر من هذه البطولة ليس مجرد أرقام، بل هو امتلاكنا اليوم منتخبًا قويًا وشابًا وواعدًا، يمتلك مقومات البناء للمستقبل. نحن فخورون جدًا بهؤلاء الأبطال، وواثقون تمام الثقة في أن هذا الجيل لديه القدرة على التطور ومواصلة رفع راية مصر عالية في جميع المحافل الدولية والقارية المقبلة."

ووجّه النائب تامر عبد الحميد التحية إلى القيادة السياسية والدولة المصرية على دعمها المستمر واللامحدود للمنظومة الرياضية والشباب المصري، مؤكدًا أن المستقبل يحمل الأفضل لهؤلاء الأبطال.