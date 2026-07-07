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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ارتفاع الحد الأدنى للقبول في تنسيق الثانوي العام 2026 يثير غضب الأهالي

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكدت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور،  أن هناك استياء من قبل أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية 2026، من ارتفاع الحد الأدنى للقبول في تنسيق الثانوي العام 2026 ، خاصة في محافظات الجيزة والقليوبية وأسيوط وغيرها

حيث تلقى اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم شكاوى تفيد بأن تنسيق الثانوي العام 2026 محافظة أسيوط عالي جدا بالنسبة لنسب النجاح، وأعلى بكثير من تنسيق الثانوي العام الخاص بالعام الماضي

كما تلقى اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، شكاوى تفيد بأن لأول مرة تنسيق الثانوي العام 2026 في محافظة الجيزة يكون أعلى من القاهرة ، و وصف أولياء الأمور تنسيق الثانوي العام 2026 بأنه “ عالي جدا السنه دي، وفي حاجه مش مفهومة”، وتساءل أولياء الأمور : " هل الهدف تقليل أعداد المقبولين في الثانوي العام هذا العام ؟

ومن جانبها .. ناشدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم  حديثها لأولياء أمور الطلاب، قائلة: "اتركوا أبنائكم يختاروا المسار التعليمي المتميزين فيه والذي يناسب قدراتهم، سواء ثانوي عام أو دبلومات فنية، مشيرةً إلى  أن التعليم الفني أصبح مرتبط بسوق العمل بشكل مباشر"، متمنية التوفيق لجميع الطلاب.

وكان قد كشف الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، عن مفارقات ملحوظة في تنسيق الثانوية العامة 2026 ونسب النجاح في بعض المحافظات

قال الدكتور تامر شوقي في بيان، إنه على الرغم من تساوي نسب النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 في محافظتي القاهرة والقليوبية وهي 73%، إلا أن الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام بالقاهرة هو 225 فقط، بينما في القليوبية 240 درجة، أي بفارق 15 درجة كاملة، وهو ما يوازي 5.36% من الدرجات.

وأضاف شوقي، أن هذا الفارق الكبير؛ يعكس ارتفاع شرائح المجموع وسهولة امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 في القليوبية على عكس القاهرة، كما قد يعكس وجود عدد أكبر من المدارس بالقاهرة قادرة على استيعاب أعداد أكبر من الطلاب.

كما أوضح الدكتور تامر شوقي ، أنه في (محافظتي شمال سيناء وأسوان) ، على الرغم من أن نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 في محافظة شمال سيناء في الشهادة الإعدادية هي الأعلى على مستوى الجمهورية (86.5%)، وفي أسوان هي الأقل (63.9%)، أي أن الفارق بين النسبتين هو 22.6% وهو فارق كبير، إلا أن تنسيق القبول بهما في الثانوي العام واحد وهو 220 درجة، مما قد يعكس ارتفاع شرائح المجموع في أسوان رغم انخفاض نسبة النجاح، وانخفاض تلك الشرائح في شمال سيناء رغم ارتفاع نسبة النجاح.

وأكد الدكتور تامر شوقي ، أن الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام في أي محافظة هو نفسه الحد الأدنى للقبول بالبكالوريا، لأن البكالوريا هي ذاتها الثانوية العامة بس بنظام مختلف في الدراسة والمقررات والمجموع وغيره في الصفين الثاني والثالث فقط، بينما يعتبر الصف الأول الثانوي هو صف مشترك بين النظامين متماثل في كل شيء.

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