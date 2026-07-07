روني: زملاء رونالدو لا يلعبون من أجله كما تفعل الأرجنتين مع ميسي

وجّه النجم الإنجليزي السابق واين روني انتقادات حادة إلى منتخب البرتغال عقب خروجه من كأس العالم 2026، معتبرًا أن لاعبي "برازيل أوروبا" لا يلتفون حول كريستيانو رونالدو بالطريقة نفسها التي يدعم بها لاعبو الأرجنتين قائدهم ليونيل ميسي.

خروج صادم للبرتغال

ودّع منتخب البرتغال منافسات كأس العالم من دور الـ16، بعدما خسر أمام إسبانيا بهدف دون رد، سجله ميكيل ميرينو في الدقيقة 91، خلال المواجهة التي أقيمت على ملعب دالاس.

وشارك رونالدو، صاحب الـ41 عامًا، أساسيًا في جميع مباريات البرتغال بالبطولة، وسجل ثلاثة أهداف، بينها ثنائية أمام أوزبكستان في دور المجموعات، وهدف من ركلة جزاء في مباراة كرواتيا.

مقارنة مع ميسي

وفي المقابل، واصل ليونيل ميسي تألقه مع منتخب الأرجنتين، بعدما سجل سبعة أهداف في أربع مباريات، ليتصدر سباق الحذاء الذهبي بالتساوي مع كيليان مبابي وإيرلينج هالاند.

روني: الأرجنتين تلعب من أجل ميسي

وخلال تحليله لمباريات كأس العالم عبر هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قال روني: "دائمًا ما تتم مقارنة رونالدو وميسي، لأنهما من أعظم من لعبوا كرة القدم".

وأضاف: "لكن ما أراه هو أن جميع لاعبي الأرجنتين يقفون خلف ميسي ويقاتلون من أجله، ومن الواضح أنه يقدم بطولة رائعة".

"لا أشعر بالأمر نفسه مع البرتغال"

واختتم روني تصريحاته مؤكدًا أن الصورة مختلفة داخل المنتخب البرتغالي، قائلاً: "لا أحصل على الانطباع نفسه من لاعبي البرتغال مع رونالدو، ولا أشعر أنهم يلعبون من أجله بالطريقة التي يفعلها لاعبو الأرجنتين مع ميسي".