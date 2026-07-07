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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصر في مواجهة تاريخية أمام الأرجنتين.. ومفاجآت المونديال تطيح بالبرازيل والبرتغال

منتخب مصر
منتخب مصر
إسراء صبري

يستعد منتخب مصر لخوض واحدة من أقوى مواجهاته في بطولة كأس العالم 2026، عندما يصطدم بمنتخب الأرجنتين، حامل اللقب، في دور الـ16، في لقاء مرتقب يجذب أنظار جماهير الكرة حول العالم. ويأتي هذا الصدام بعد نجاح "الفراعنة" في تجاوز عقبة أستراليا بركلات الترجيح، بينما تأهل المنتخب الأرجنتيني عقب فوزه المثير على الرأس الأخضر، ليضرب الفريقان موعدًا مع مواجهة من العيار الثقيل.

مواجهة نارية بين مصر والأرجنتين

المنتخب الوطني

يدخل منتخب مصر المباراة بطموحات كبيرة لمواصلة مشواره التاريخي في البطولة، بعدما أظهر شخصية قوية في الأدوار السابقة، فيما يسعى المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجومه إلى مواصلة حملة الدفاع عن لقبه العالمي والعبور إلى الدور ربع النهائي. وتُعد المباراة واحدة من أبرز مواجهات دور الـ16 لما تحمله من قيمة فنية وجماهيرية كبيرة.

الفراعنة يبحثون عن إنجاز غير مسبوق

المنتخب

يعوّل الجهاز الفني واللاعبون على الروح القتالية التي ظهرت خلال البطولة، في ظل تطلع الجماهير المصرية لتحقيق إنجاز تاريخي بإقصاء أحد أبرز المرشحين للتتويج، والتأهل إلى الدور ربع النهائي لأول مرة في تاريخ مشاركات المنتخب بكأس العالم بالنظام الحديث.

مفاجآت مدوية..البرازيل والبرتغال خارج البطولة

وشهد دور الـ16 العديد من المفاجآت، بعدما ودّع منتخب البرازيل منافسات كأس العالم إثر خسارته أمام النرويج بنتيجة (2-1)، في واحدة من أكبر مفاجآت البطولة، ليغادر "السيليساو" المنافسات مبكرًا.

وانتهى مشوار المنتخب البرتغالي بعدما خسر أمام إسبانيا بهدف دون رد، لتواصل "الماتادور" الإسباني طريقها نحو الدور ربع النهائي، بينما ودع المنتخب البرتغالي البطولة رغم الترشيحات التي سبقته للمنافسة على اللقب.

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ترقب جماهيري لموقعة الحسم

وتتجه الأنظار إلى مواجهة مصر والأرجنتين باعتبارها إحدى أقوى مباريات ثمن النهائي، في ظل رغبة المنتخب المصري في كتابة فصل جديد من الإنجازات، مقابل إصرار المنتخب الأرجنتيني على مواصلة رحلة الدفاع عن لقبه، لتبقى كل الاحتمالات مفتوحة في مواجهة ينتظرها عشاق كرة القدم داخل مصر وخارجها.

منتخب مصر كأس العالم أستراليا الأرجنتين

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