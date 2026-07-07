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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طفل إنجليزي يخطف الأنظار في معبد الكرنك بقميص منتخب مصر

طفل إنجليزي يخطف الأنظار في معبد الكرنك مرتديًا قميص منتخب مصر باسم محمد صلاح
طفل إنجليزي يخطف الأنظار في معبد الكرنك مرتديًا قميص منتخب مصر باسم محمد صلاح
شمس يونس

لفت طفل يحمل الجنسية الإنجليزية أنظار زوار معبد الكرنك بمحافظة الأقصر بعدما ظهر مرتديًا قميص منتخب مصر الذي يحمل اسم النجم العالمي محمد صلاح ورقمه في مشهد حظي بإعجاب السائحين والمصريين على حد سواء.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الطفل داخل ساحات معبد الكرنك وهو يرتدي قميص المنتخب المصري بفخر ما عكس الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها محمد صلاح خارج حدود مصر وقدرته على إلهام الأطفال من مختلف الجنسيات.

وأشاد عدد من الزائرين بهذه اللفتة التي جمعت بين حب كرة القدم وعراقة الحضارة المصرية مؤكدين أن اختيار الطفل ارتداء قميص منتخب مصر أثناء زيارته لأحد أهم المعالم الأثرية في العالم يعكس المكانة التي أصبحت تحظى بها الكرة المصرية بفضل النجوم الذين يمثلونها وفي مقدمتهم محمد صلاح.

ويواصل معبد الكرنك استقبال آلاف السائحين من مختلف دول العالم يوميًا حيث يظل أحد أبرز المقاصد السياحية في محافظة الأقصر لما يضمه من آثار فريدة تجسد عظمة الحضارة المصرية القديمة.

الاقصر اخبار الأقصر الكرنك

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