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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

قبل مواجهة الأرجنتين.. دعاء لمنتخب مصر: اللهم انصر منتخبنا وأكرمنا بالفرحة

مباراة مصر والارجنتين
مباراة مصر والارجنتين
إيمان طلعت

يخوض منتخب مصر في السابعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، مواجهة تاريخية أمام نظيره الأرجنتيني، في لقاء تتجه إليه أنظار الجماهير المصرية، التي تعقد آمالًا كبيرة على الفراعنة لمواصلة مشوارهم الناجح، بعد فوزهم على منتخب أستراليا، وتتوحد قلوب المصريين بالدعاء والدعم لمنتخبهم الوطني، راجين من الله أن يكلل جهود اللاعبين بالتوفيق، وأن يكتب لمصر فرحة جديدة، ويمنح الفراعنة أداءً مشرفًا يليق باسم الوطن.

دعاء لمنتخب مصر بالفوز والنصر 

اللهم يا قوي يا عزيز، انصر منتخب مصر، وأيِّد لاعبيه، وافتح لهم أبواب التوفيق والفوز.

اللهم ثبِّت أقدامهم، وسدِّد رميهم، وألهمهم الصواب، واجعل النصر حليفهم.

اللهم إنك على كل شيء قدير، فأكرم مصر بفرحةٍ تُسعد قلوب شعبها، واجعل الفوز من نصيبها.

دعاء لمنتخب مصر قبل مواجهة الارجنتين 

اللهم اجمع قلوب اللاعبين على الخير، وبارك في جهودهم، وارزقهم القوة والثبات حتى آخر لحظة.

اللهم أبعد عنهم الإصابات والتوفيق، واجعل لهم من كل ضيقٍ مخرجًا ومن كل عسرٍ يسرًا.

اللهم إن كانت الفرحة خيرًا لنا، فاكتبها لمصر، وأدخل السرور على قلوب المصريين جميعًا.

اللهم ارزق منتخب مصر أداءً مشرفًا، وفوزًا مستحقًا، يرفع راية الوطن بين الأمم.

اللهم يا رب العالمين، اجعل هذا اليوم يوم خيرٍ ونصرٍ وفرحةٍ لمصر وأهلها.

دعاء لمنتخب مصر 

اللهم وفّق لاعبيه المنتخب، وألهمهم التركيز والقوة، واجعل خطواتهم مباركة، واكتب لهم النجاح والتوفيق.

اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تكلل جهود لاعبي منتخب مصر بالنجاح، وأن تجعل النصر من نصيبهم، وأن تفرح قلوب المصريين جميعًا.

اللهم احفظ أبناء مصر في الملعب، وامنحهم العزيمة والثبات، وألهمهم حسن التصرف، واجعل لهم من كل صعبٍ تيسيرًا.

اللهم ارزق منتخب مصر أداءً قويًّا، وتوفيقًا من عندك، واجعل كل تمريرة وتسديدة سببًا في فرحة المصريين.

اللهم يا واسع الفضل، افتح لمنتخب مصر أبواب التوفيق، وأنزل عليهم السكينة والطمأنينة، وأبعد عنهم التعب والقلق.

اللهم اجعل راية مصر عالية، وانصر لاعبيها، وبارك في عطاء كل لاعب، واجعل ختام جهدهم فرحة وانتصارًا.

اللهم إنّا نسألك لمنتخب مصر التوفيق والسداد، وأن تكتب لهم الخير حيث كان، وأن تجعل هذا اللقاء ذكرى جميلة في قلوب المصريين.

اللهم أعن لاعبي منتخب مصر على بذل أقصى ما لديهم، واجعل بينهم المحبة والتعاون، وارزقهم الفوز الذي يسعد الملايين.

اللهم اجعل ملعبهم ميدان خير، وخطواتهم ثابتة، وقلوبهم مطمئنة، وأكرمهم بنصرٍ يرفع اسم مصر.

اللهم يا رب العرش العظيم، احفظ منتخب مصر، ووفقه في مواجهته، واجعل الفرحة تطرق أبواب كل بيت مصري.

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، فسهّل على منتخب مصر أمره، ووفقه لما فيه الخير، واكتب له التوفيق والنجاح.

اللهم اجعل دعوات المصريين حول منتخبهم سببًا في التوفيق، وأكرمهم بأداء مشرف وفرحة لا تُنسى.

دعاء لمنتخب مصر قبل مواجهة الارجنتين دعاء لمنتخب مصر دعاء لمنتخب مصر بالفوز والنصر منتخب مصر

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