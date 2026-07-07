قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يهنئ جمهورية القمر بيوم الاستقلال وجزر سولومون بذكرى عيد الاستقلال
مأساة تهز القلوب.. وفاة والدة فتاة الشروق بعد يوم من مصرع ابنتها في حادث مروع
مصر تدين التفجيرين الإرهابيين في دمشق
بالفيديو.. وزير الاستثمار يعلن قرب إطلاق "صندوق استثمار المواهب الرياضية"
رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات ..اضغط هنا
الأزهر: الغبن والتدليس في البيع والشراء مكسب زائف وبركة تنزع
بعد تكرار ظهور الثعابين في المحافظات.. رسالة عاجلة من الصحة للمواطنين| تفاصيل
القبض على موظف بنك تعدى على شخص بالقاهرة
شواطئ الإسكندرية ترفع الرايات الحمراء.. اعرف السبب
تراجع الذهب 50 جنيهًا محليًا.. خبير يكشف أسباب الانخفاض
رويترز: ناقلة الغاز المسال القطرية «الركيات» معرضة لخطر الانفجار
زيلينسكي يدعو دول الناتو لتعزيز الإنتاج الدفاعي وبناء نظام أوروبي مضاد للصواريخ الباليستية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فون دير لاين: أوروبا تعزز دفاعها بـ800 مليار يورو وتفتح الباب للتعاون مع تركيا وأوكرانيا

رئيسة المفوضية الأوروبية
رئيسة المفوضية الأوروبية
أ ش أ

 قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم /الثلاثاء/ إن التعاون بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) أصبح أكثر أهمية في البيئة الجيوسياسية الراهنة، مؤكدة أن الدول الأوروبية والحلفاء يمتلكون "مجموعة واحدة من القوات" يتم توجيهها إلى مهام الناتو أو الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة أو التحالفات الدولية، ما يجعل قابلية العمل المشترك شرطاً أساسياً لنجاح أي تحرك دفاعي.
وخلال جلسة حوارية مع الأمين العام للناتو مارك روته ضمن منتدى الصناعات الدفاعية في أنقرة، أوضحت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يتحرك بقوة لزيادة الاستثمار الدفاعي، مشيرة إلى برنامج "إعادة تسليح أوروبا"، الذي يستهدف تعبئة ما يصل إلى 800 مليار يورو حتى عام 2030.
وأضافت أن برنامج SAFE يتضمن 150 مليار يورو للمشتريات الدفاعية المشتركة، بينما يتضمن الإطار المالي الأوروبي طويل الأجل المقبل 131 مليار يورو للقدرات العسكرية، إضافة إلى 17 مليار يورو للتنقل العسكري، بما يشمل الطرق والجسور والموانئ والمطارات والبنية التحتية اللازمة لتحريك القوات والمعدات.
وأشارت فون دير لاين إلى أن الاتحاد الأوروبي توصل إلى 10 اتفاقات بقيمة 100 مليار يورو ضمن إطار المشتريات المشتركة، موضحة أن برنامج SAFE مفتوح أيضاً للشركاء والدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلى 35% من مكونات التكلفة، مقابل 65% داخل الاتحاد، بهدف تقوية القاعدة الصناعية الدفاعية الأوروبية، وضمان عائد استثماري وفرص عمل وبحث وتطوير داخل أوروبا.
وبشأن تركيا، أكدت فون دير لاين أنها تمتلك واحداً من أكبر الجيوش داخل الناتو، ولها أهمية كبيرة داخل الحلف وفي علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي. وقالت إن هناك فرصاً واسعة للتعاون مع أنقرة، خصوصاً في إطار برنامج SAFE، مع التشديد على ضرورة مواءمة الجهود الأوروبية مع أهداف الناتو واحتياجاته الدفاعية.
كما شددت رئيسة المفوضية الأوروبية على أهمية التعاون مع أوكرانيا، معتبرة أن كييف أظهرت "قدرة ابتكارية هائلة" تحت ضغط الحرب.
وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي فتح للمرة الأولى مكتباً للابتكار في كييف للتواصل المباشر مع القاعدة الصناعية الأوكرانية، ويشجع الشركات الأوروبية على الدخول في مشروعات مشتركة مع نظيراتها الأوكرانية.
وفي ملف المرونة المجتمعية، قالت فون دير لاين إن التهديدات لم تعد عسكرية تقليدية فقط، بل تشمل هجمات هجينة تستهدف المجتمعات، مثل التدخل الأجنبي والتلاعب بالمعلومات عبر الإنترنت.
وأضافت أن الأوروبيين باتوا يدركون أهمية الدفاع عن الديمقراطية والقيم والحرية والسلام، معتبرة أن "نهج المجتمع بأكمله" شرط أساسي للنجاح في مواجهة هذه التحديات.
وتعكس تصريحات فون دير لاين توجهاً أوروبياً واضحاً لربط زيادة الإنفاق الدفاعي ببناء قاعدة صناعية أقوى، وتعزيز التعاون مع الناتو، وفتح مسارات أوسع مع شركاء مثل تركيا وأوكرانيا، في وقت يسعى فيه الحلف إلى تحويل الأموال إلى قدرات عسكرية قابلة للاستخدام.

رئيسة المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي الناتو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر والأرجنتين

شاهد مجاناً.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين

مشاهدة مباراة مصر والأرجنتين

حملها الآن.. تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والأرجنتين

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. اضغط هنا

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات ..اضغط هنا

منتخب مصر

آخر كلام.. هل تذاع مباراة مصر والأرجنتين على بي إن سبورت المفتوحة؟

الدواجن

نزلت تاني.. أسعار الدواجن تغازل المواطنين اليوم الثلاثاء بتراجع جديد

شقق سكنية

طرح أولى شقق الإيجار التمليكي 2026.. السكن بإيجار شهري دون مقدم حجز والتفاصيل الكاملة

الدواجن

حقنة البرد.. تحذير عاجل للمواطنين بشأن الدواجن

ترشيحاتنا

أذكار المساء

أذكار المساء الصحيحة كما وردت عن النبي.. حصنك اليومي من كل شر وسوء رددها الآن

وزارة الأوقاف

انطلاق الاختبارات الشفوية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم بالأوقاف

إقبال لافت على كتاب جهود الإمام الطيب في مكافحة التطرف

إقبال لافت على كتاب جهود الإمام الطيب في مكافحة التطرف بمعرض مكتبة الإسكندرية

بالصور

5 خطوات فعالة لمنع دخول الثعابين إلى المنزل.. نصائح بسيطة تحمي أسرتك

نصائح فعالة لمنع دخول الثعابين إلى المنزل
نصائح فعالة لمنع دخول الثعابين إلى المنزل
نصائح فعالة لمنع دخول الثعابين إلى المنزل

قبل صافرة البداية.. 8 نصائح طبية لمشاهدة المباراة دون إرهاق أو جفاف

قبل صافرة البداية.. 8 نصائح طبية لمشاهدة المباراة دون إرهاق أو جفاف
قبل صافرة البداية.. 8 نصائح طبية لمشاهدة المباراة دون إرهاق أو جفاف
قبل صافرة البداية.. 8 نصائح طبية لمشاهدة المباراة دون إرهاق أو جفاف

نشرة المرأة والمنوعات| خطوة تقلل امتصاص الزيت أثناء قلي الباذنجان.. أخطاء تخزين الطماطم

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

تراخيص السيارات تقفز 25% في يونيو.. وشيفروليه تتصدر المبيعات

سوق السيارات المصري
سوق السيارات المصري
سوق السيارات المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقالي المائة... كلمة لا تموت ورسالة لا تنتهي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صقر وكناريا.. قميص "النكتة" على جسد "الأكشن"

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: قمة أنقرة.. اختبار للناتو لتقرير المصير

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

المزيد