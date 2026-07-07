التضامن تنظم ورشة عمل الذاكرة المؤسسية بالتنسيق مع معلومات الوزراء

عقدت وزارة التضامن الاجتماعى ورشة عمل تعريفية عن منظومة الذاكرة المؤسسية بالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وذلك فى اطار بروتوكول التعاون بين الجانبين و العمل على دعم كفاءة أداء العاملين بالوزارة وتيسير إنجاز مهام العمل.

نظمت الورشة الادارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى برئاسة لواء مهندس تامر أحمد ماهر وشهدت اعمالها المهندسة هدى كمال مدير عام النظم والتطبيقات والدعم الفني بحضور عدد واسع من العاملين بوزارة التضامن الاجتماعى

تناولت ورشة العمل التى قدمتها المهندسة هيام عادل مدير ادارة الخدمات الاحترافية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء التعريف بمنظومة الذاكرة المؤسسية ماهيتها والاليات ودورها فى تعزيز البنية الرقمية ودورة العمل الالكترونية وبما يتيح للقائمين علي العمل متابعة الأداء وسرعته وجودة الخدمات المقدمة حيث تساهم في تنظيم العمل داخل الوزارة بدءا من عملية التوثيق والارشفة مرورا بمتابعة التكليفات والمهام وصولا الي بناء منظومة رقمية راسخة تستند الي جودة البيانات وتيسير إدارة المعرفة وتعزيز الروابط الخارجية مع الوزارات الآخرى .