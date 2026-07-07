شهد جناح الأزهر الشريف في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته الحادية والعشرين، إقبالًا ملحوظًا من الزوار من مختلف الأعمار على كتاب «جهود الإمام الطيب في مكافحة التطرف»، لما يقدمه من رؤية علمية وفكرية ترصد جهود فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في التصدي للفكر المتطرف وترسيخ قيم السلام والتعايش الإنساني.

إقبال لافت على كتاب جهود الإمام الطيب في مكافحة التطرف بمعرض مكتبة الإسكندرية

ويتناول الكتاب مفهوم التطرف وأسبابه وخطورته على الأفراد والمجتمعات، ويستعرض جهود الإمام الأكبر في تفكيك الأفكار المتشددة، وكشف زيف التأويلات المغلوطة للنصوص الدينية التي تستغلها الجماعات المتطرفة لتبرير العنف والكراهية.

كما يناقش الكتاب مواقف الإمام الأكبر في المحافل الدولية، ودوره في نشر قيم الوسطية والاعتدال، وإبراز رسالة الأزهر العالمية في تعزيز الحوار والتسامح، إلى جانب استعراض أبرز المبادرات التي أطلقها الأزهر لتعزيز الوعي، والمؤسسات التي استحدثها الأزهر وفي مقدمتها مرصد الأزهر لمكافحة التطرف ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

ويحذر الكتاب من مخاطر الفكر المتطرف وآثاره المدمرة على أمن المجتمعات واستقرارها، ويوصي بترسيخ ثقافة الحوار، وتعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل، ونشر الفكر الوسطي باعتباره السبيل الأمثل لبناء مجتمعات آمنة ومتماسكة، وهو ما يفسر الإقبال الكبير الذي يحظى به الكتاب من زوار الجناح من مختلف الفئات العمرية.