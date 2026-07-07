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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

انطلاق الاختبارات الشفوية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم بالأوقاف

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الأوقاف انطلاق الاختبارات الشفوية المركزية للمسابقة العالمية الثالثة والثلاثين في حفظ القرآن الكريم وتجويده، وفهم معانيه، ومعرفة أسباب النزول، وذلك يومي الأربعاء والخميس الموافقين ١٥ و ١٦ من يوليو ٢٠٢٦م، بمسجد الرحمة بباب اللوق، بجوار مبنى الوزارة القديم.

ونشرت وزارة الأوقاف أسماء المتسابقين الذين لهم حق دخول الاختبارات الشفوية المركزية، وأهابت بجميع المديريات سرعة إخطار الأسماء الواردة بضرورة الحضور إلى مقر الاختبارات في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وفقًا للمواعيد والجداول المعلنة.

وأكدت الوزارة ضرورة استيفاء جميع الشروط التي سبق الإعلان عنها، مع التنبيه إلى أنه سيتم استبعاد كل من يثبت عدم انطباق شروط المسابقة عليه في أي مرحلة من مراحلها.

المستندات المطلوبة

- صورة من بطاقة الرقم القومي، مع إحضار الأصل للاطلاع.

- صورة شخصية حديثة مقاس (٤×٦).

- لفرع الناشئة: صورة من شهادة الميلاد، وصورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- لفرع ذوي الهمم: صورة من بطاقة الخدمات المتكاملة.

وأوضحت الوزارة أن الاختبارات ستُعقد وفق المواعيد والجداول المعلنة، وتهيب بجميع المتسابقين الالتزام بمواعيد الحضور، واستيفاء المستندات المطلوبة، بما يضمن حسن سير أعمال الاختبارات، وتحقيق أعلى درجات الانضباط والتنظيم.

تصفيات المرحلة الرابعة للموسم الثاني من "دوري الأئمة النجباء"

من ناحية أخرى تستعد وزارة الأوقاف لانطلاق تصفيات المرحلة الرابعة من الموسم الثاني لمسابقة "دوري الأئمة النجباء"، والتي تستضيفها أكاديمية الأوقاف الدولية خلال الفترة من ١٣ إلى ١٥ من يوليو ٢٠٢٦م، وذلك في إطار جهود الوزارة لتنمية القدرات العلمية والدعوية للأئمة، وتعزيز روح التنافس العلمي، واكتشاف الكفاءات المتميزة.

وتُجرى التصفيات على مدار ثلاثة أيام؛ حيث تشهد الاثنين ١٣ من يوليو مشاركة مديريات: أسيوط، وسوهاج، ومرسى مطروح، والوادي الجديد، والشرقية، والفيوم، فيما تُعقد الثلاثاء ١٤ من يوليو تصفيات مديريات: البحيرة، والمنيا، والقليوبية، والدقهلية، والغربية، ودمياط. وتُختتم التصفيات الأربعاء ١٥ من يوليو بمشاركة مديريات: القاهرة، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والسويس، والمنوفية، والجيزة، وبني سويف.

وتأتي هذه المرحلة استكمالًا لمراحل المنافسة العلمية في الموسم الثاني من "دوري الأئمة النجباء"، الذي يُعد أحد البرامج النوعية التي تنفذها وزارة الأوقاف؛ بهدف الارتقاء بالمستوى العلمي والمعرفي للأئمة، وصقل مهاراتهم الدعوية، وتشجيعهم على التميز والإبداع.

وتؤكد وزارة الأوقاف استمرارها في تنفيذ برامجها العلمية والتدريبية التي تستهدف إعداد الإمام الواعي القادر على مواكبة قضايا العصر، وترسيخ قيم الوسطية، والإسهام في بناء الوعي الرشيد، وتعزيز الانتماء الوطني، بما يواكب رسالة الوزارة في بناء الإنسان وخدمة المجتمع.

الاختبارات الشفوية الأوقاف المسابقة العالمية للقرآن الكريم حفظ القرآن الكريم

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