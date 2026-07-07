الهلال الأحمر يستقبل ويودع الدفعة 59 من مصابي فلسطين

يواصل الهلال الأحمر المصري جهوده الإنسانية على معبر رفح، من خلال استقبال وتوديع الدفعة 59 من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين من الوافدين والمغادرين، إلى جانب مرافقتهم أثناء إنهاء إجراءات العبور، وذلك بالتعاون مع وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي.

ويحرص الهلال الأحمر المصري على تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين، عبر مرافقتهم داخل مركزي الخدمات الإنسانية بصالتي الوصول والمغادرة في معبر رفح البري، فضلًا عن تقديم مختلف الخدمات الإغاثية وخدمات الدعم النفسي للأطفال.

كما تشمل الخدمات التي يقدمها الهلال الأحمر المصري إعادة الروابط العائلية، توزيع الوجبات والمشروبات، توفير الملابس ومستلزمات العناية الشخصية، وذلك في إطار الحرص على تلبية الاحتياجات الأساسية للمصابين والمرضى ومرافقيهم.

ويواصل الهلال الأحمر المصري تواجده على معبر رفح منذ بدء الأزمة، مع رفع درجة التأهب والاستعداد على مدار الساعة، لتقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين، دعمًا لجهود الدولة المصرية في التخفيف من معاناتهم ومساندتهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.