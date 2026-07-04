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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مع تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16... الهلال الأحمر المصري كان حاضرًا بين الجماهير

فرق الهلال الأحمر المصري
فرق الهلال الأحمر المصري
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تواجدت فرق الهلال الأحمر المصري بمنطقة المشجعين "الفان زون" بالعاصمة الإدارية الجديدة لتأمين الجماهير وتقديم خدمات الإسعافات الأولية والتدخل السريع عند الحاجة، وذلك في أجواء احتفالية مميزة عقب فوز المنتخب المصري على أستراليا والتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

وعلى مدار الفعاليات، حرصت فرق الهلال الأحمر المصري على التواجد بين المشجعين لضمان سرعة الاستجابة لأي حالات طارئة، والمساهمة في توفير بيئة آمنة تُمكّن الجميع من الاحتفال وتشجيع المنتخب الوطني بكل اطمئنان.

نشارك المصريين فرحة الإنجاز، ونواصل أداء رسالتنا الإنسانية في كل مناسبة، لنكون دائمًا على أهبة الاستعداد لخدمة المواطنين.

الهلال الأحمر المصري فرق الهلال الأحمر المصري المشجعين الفان زون التدخل السريع فوز المنتخب المصري دور الـ16

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