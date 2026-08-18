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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المنيا تشارك في افتتاح بازار صعيد مصر لدعم الحرف التراثية وتمكين المرأة اقتصاديا

وزيرة التنمية المحلية ونائب محافظ المنيا
وزيرة التنمية المحلية ونائب محافظ المنيا
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أهمية تنظيم المعارض والفعاليات التي تتيح فرصًا حقيقية لتسويق المنتجات المحلية والحرف التراثية واليدوية، مشيرًا إلى أن دعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع المنتج المحلي، وتمكين المرأة اقتصاديًا، يمثل محورًا مهمًا في جهود تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وفي هذا السياق، كلّف محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد على جبر، بحضور افتتاح فعاليات «بازار صعيد مصر» بمدينة القاهرة، تحت رعاية رئيس الوزراء، وبمشاركة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء أركان حرب عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة، إلى جانب ممثلي عدد من محافظات الصعيد والجهات المعنية، وذلك في إطار دعم الحرف التراثية والصناعات اليدوية وتعزيز فرص تسويق المنتجات المحلية.

ويأتي تنظيم «بازار صعيد مصر» في إطار جهود هيئة تنمية الصعيد والمجلس القومي للمرأة للترويج للحرف والصناعات التراثية واليدوية التي تتميز بها محافظات الصعيد، وفتح منافذ تسويقية جديدة أمام أصحاب المشروعات والحرفيين، بما يسهم في دعم المنتج المحلي وتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.

وتشارك محافظة المنيا في فعاليات البازار من خلال عرض مجموعة من المنتجات والحرف اليدوية والتراثية المميزة، بما يعكس ما تزخر به المحافظة من مقومات ثقافية وتراثية، ويدعم جهود الترويج للمنتجات المحلية، وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفيين على تطوير منتجاتهم والتوسع في تسويقها والوصول إلى أسواق جديدة.
 

المنيا محافظ المنيا نائب التنمية المحلية

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