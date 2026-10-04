تراجع أسعار الذهب في مصر 115 جنيهًا خلال أسبوع.. وعيار 21 يسجل 6125 جنيهًا

استعرض برنامج «صباح البلد» تراجع أسعار الذهب في السوق المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل جرام الذهب عيار 21 انخفاضًا بنحو 115 جنيهًا، بما يعادل 1.8%.



وبدأ جرام الذهب عيار 21 تعاملات الأسبوع عند مستوى 6240 جنيهًا، قبل أن يتراجع إلى أدنى مستوى له عند 6075 جنيهًا، ثم ينهي الأسبوع عند 6125 جنيهًا.

وساهم ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في الحد من الضغوط الواقعة على أسعار الذهب محليًا، بعدما ارتفع سعر الصرف خلال الأسبوع الماضي بنحو 50 قرشًا، بما يعادل نحو 1%.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5250 جنيهًا، وعيار 24 نحو 7000 جنيه، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 49 ألف جنيه.