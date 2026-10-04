سعر جرام الذهب عيار 24 في الكويت اليوم

شهدت أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد، استقرارا، بالتزامن مع العطلة الرسمية للبورصة العالمية، والتي شهدت نهاية تعاملاتها الجمعة الماضية انخفاض في سعر الأوقية بنحو 0.9%، ومن المقرر أن تستأنف البورصة تداولاتها غدا الإثنين بعد إجازة أسبوعية يومي السبت والأحد.

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026، وفقا لآخر تحديثات gold-price-today.

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026

بلغ سعر بيع الجرام من الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً، نحو 41.075 دينار، وسط متابعة المستهلكين والمستثمرين لحركة المعدن الأصفر.

أسعار الذهب في الكويت

وبحسب أسعار البيع المتداولة اليوم، بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 37.675 دينار كويتي.

وسجل الذهب عيار 21، الأكثر رواجاً في سوق المشغولات الذهبية، حوالي 35.950 دينار كويتي للجرام.

أما الذهب عيار 18، الذي يفضله كثير من المشترين في المجوهرات العصرية، فبلغ سعره 30.825 دينار كويتي للجرام الواحد.

سعر الجنيه الذهب والأونصة اليوم

وفي سوق السبائك والعملات الذهبية، بلغ سعر الجنيه الذهب 287.600 دينار كويتي.

وعلى صعيد الأونصة- الوحدة المعتمدة في التداول العالمي- سجلت 1,277.950 دينار في السوق المحلية، بينما بلغ سعرها عالمياً 4137.53 دولار.

نصاب الزكاة اليوم

وبالنسبة للراغبين في إخراج زكاة الذهب، بلغت قيمة نصاب الزكاة اليوم 3,491.375 دينار، وهي قيمة 85 غراماً من الذهب عيار 24 وفق سعر البيع الحالي، ومن يملك ذهباً تعادل قيمته هذا المبلغ أو تزيد عليه، وحال عليه العام، وجبت عليه الزكاة بنسبة 2.5%.

عوامل مؤثرة في أسعار الذهب في الكويت

وتتأثر أسعار الذهب في الكويت بعوامل عدة، أبرزها سعر الأونصة في البورصات العالمية، وحركة الدولار الأمريكي، وتوقعات أسعار الفائدة، والتطورات الجيوسياسية والاقتصادية.

ويرتبط الدينار الكويتي بسلة من العملات الرئيسية يشكّل الدولار الأمريكي الوزن الأكبر فيها، ما يجعل الأسعار المحلية تتحرك تبعاً للأسعار العالمية، مع إضافة تكاليف التشغيل وهوامش الربح.