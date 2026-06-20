36 دينارا .. آخر تحديث لـ سعر الذهب في الكويت مساء اليوم

استقر سعر الذهب في الكويت مساء اليوم السبت 20-6-2026 على مستوى محلات الصاغة الكويتية دون تغيير.

سعر الذهب في الكويت

وأظهر تداولات الذهب في الكويت ثباتاً من دون تغيير وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 36 دينارا كويتيا.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 41.15 دينار كويتي.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 37.725 دينار كويتي.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأشهر انتشارا 36.025 دينار كويتي.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 30.875 دينار كويتي.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 288.125 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب

وصل سعر أونصة الذهب 1280 دينارا كويتيا.

سعر أونصة الذهب بالدولار

سجل سعر أونصة الذهب بالدولار 3497 دولارا.