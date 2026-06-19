1600 جنيه.. هبوط حاد يضرب سعر الذهب وعيار 21 مفاجأة غير متوقعة

شهدت أسعار الذهب في السوق تراجعا ملحوظا خلال تعاملات الأسبوع الجاري، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين المصريين، من 6275 جنيها بنهاية تعاملات السبت إلى 6010 جنيهات بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة، بتراجع قدره 265 جنيها للجرام، ليواصل المعدن الأصفر خسائره التي بدأت منذ مطلع العام الجاري.



سعر الذهب عيار 21

وفقد عيار 21 من القمة التي سجلها مطلع العام ما يزيد على 1600 جنيه، وجاء هذا التراجع مدعوما بانخفاض سعر الأوقية عالميا من 4219 دولارا إلى 4155 دولارا، بتراجع قدره 64 دولارا، وسط ترقب المستثمرين لقرارات البنوك المركزية وتأثيراتها على أسعار المعدن النفيس.

ويستعرض هذا التقرير تفاصيل تحركات أسعار الذهب خلال الأسبوع الحالي، والأسعار لحظيا، والعوامل المؤثرة في هذا التراجع.

تحركات سعر الذهب خلال الأسبوع

سجلت أسعار الذهب المحلية تذبذبا واضحا خلال تعاملات الأسبوع، حيث توزعت تحركات عيار 21 كالتالي:

يوم السبت: 6275 جنيها للجرام

يوم الأحد: 6250 جنيها للجرام (انخفاض 25 جنيها)

يوم الاثنين: 6315 جنيها للجرام (ارتفاع 65 جنيها)

يوم الثلاثاء: 6270 جنيها للجرام (انخفاض 45 جنيها)

يوم الأربعاء: 6225 جنيها للجرام (انخفاض 45 جنيها)

يوم الخميس: 6120 جنيها للجرام (انخفاض 105 جنيهات)

منتصف تعاملات الجمعة: 6010 جنيها للجرام (انخفاض 110 جنيهات)

ويعكس هذا التذبذب حالة عدم الاستقرار التي تسيطر على أسواق المعادن النفيسة، متأثرة بالمتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، حيث تناوبت الأسعار بين الصعود والهبوط قبل أن تستقر في موجة هبوطية حادة خلال منتصف الأسبوع.



تحركات الذهب في السوق العالمي خلال الأسبوع

على الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب انخفاضا مماثلا، حيث توزعت تحركات سعر الأوقية كالتالي:

نهاية تعاملات السبت والأحد: 4219 دولارا للأوقية

يوم الاثنين: 4356 دولارا للأوقية (ارتفاع 137 دولارا)

يوم الثلاثاء: 4319 دولارا للأوقية (انخفاض 37 دولارا)

يوم الأربعاء: 4320 دولارا للأوقية (ارتفاع طفيف دولار واحد)

يوم الخميس: 4239 دولارا للأوقية (انخفاض 81 دولارا)

منتصف تعاملات الجمعة: 4155 دولارا للأوقية (انخفاض 84 دولارا)

ويعكس هذا المسار ارتباطا وثيقا بين السوق المحلي والعالمي، حيث تتحرك الأسعار في مصر بانسجام مع التغيرات العالمية، مع إضافة تأثير سعر الصرف والتكاليف المحلية.

أسعار الذهب الآن في محلات الصاغة

جاءت أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة كالتالي:

أسعار الأعيرة الرئيسية

عيار 24: 6870 جنيها للبيع و6810 جنيها للشراء (انخفاض 15 جنيها عن السعر السابق)

عيار 21: 6010 جنيها للبيع و5960 جنيها للشراء (انخفاض 10 جنيهات)

عيار 18: 5150 جنيها للبيع و5110 جنيها للشراء (انخفاض 5 جنيهات)

عيار 14: 4005 جنيهات للبيع و3975 جنيها للشراء (انخفاض 5 جنيهات)

الجنيه الذهب والأوقية بالجنيه والدولار

سعر الجنيه الذهب: 48080 جنيها للبيع و47680 جنيها للشراء (انخفاض 80 جنيها)

سعر الأوقية بالجنيه: 213635 جنيها للبيع و211860 جنيها للشراء (انخفاض 355 جنيها)

سعر الأوقية بالدولار: 4162.68 دولار للبيع (انخفاض طفيف عن 4163.72 دولار سابقا)

أسعار عيار 21 بالأوزان المختلفة (شراء وبيع)

يمكن للمستهلكين حساب قيمة المشغولات الذهبية من عيار 21 وفق الأوزان المختلفة كالتالي:

وزن 1 جرام: 5960 جنيها للشراء، 6010 جنيهات للبيع

وزن 5 جرام: 29800 جنيه للشراء، 30050 جنيها للبيع

وزن 10 جرام: 59600 جنيه للشراء، 60100 جنيه للبيع

وزن 25 جرام: 149000 جنيه للشراء، 150250 جنيها للبيع

وزن 50 جرام: 298000 جنيه للشراء، 300500 جنيه للبيع

وزن 100 جرام: 596000 جنيه للشراء، 601000 جنيه للبيع

وزن 150 جرام: 894000 جنيه للشراء، 901500 جنيه للبيع

وزن 200 جرام: 1192000 جنيه للشراء، 1202000 جنيه للبيع

وزن 250 جرام: 1490000 جنيه للشراء، 1502500 جنيه للبيع

العوامل المؤثرة على تراجع أسعار الذهب

يأتي هذا التراجع في أسعار الذهب متأثرا بعدة عوامل رئيسية، منها:

ارتفاع عوائد السندات الأمريكية مما يقلل جاذبية الذهب كملاذ آمن

تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن استمرار تشديد السياسة النقدية

تراجع التوترات الجيوسياسية في بعض المناطق مما يقلل الطلب على الملاذات الآمنة

قوة الدولار الأمريكي التي تضغط على أسعار المعادن المسعرة بالعملة الخضراء

عمليات جني أرباح من قبل المستثمرين بعد الصعود السابق الذي سجله المعدن الأصفر



توقعات المحللين لأسعار الذهب الفترة المقبلة

يرى محللون أن أسعار الذهب قد تواجه مزيدا من التقلبات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ترقب قرارات البنوك الفيدرالية بشأن أسعار الفائدة، ومتابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية.

ويشير البعض إلى أن أي إشارات على قرب خفض الفائدة قد تدعم أسعار الذهب مجددا، بينما قد تستمر الضغوط حال استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.

نصائح للمتعاملين في سوق الذهب

في ظل هذه التقلبات الحادة، ينصح خبراء السوق باتباع الإرشادات التالية: