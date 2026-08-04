بالرغم من تأكيد ترامب.. "CBS" تنفي وجود مفاوضات بين إيران وأمريكا

أفادت وكالة مهر للأنباء أن شبكة سي بي إس التلفزيونية نفت، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، ادعاء دونالد ترامب الرئيس الأميركي بشأن التشاور بين واشنطن وطهران.

وبحسب الشبكة التليفزيونيه قال مسؤولون أميركيون إنه رغم ادعاء ترامب، لا توجد مفاوضات جديدة مقررة مع إيران، وإن الاتصالات مستمرة عبر الوسطاء.

يأتي ذلك فيما كانت مصادر باكستانية قد أفادت سابقاً لوكالة الأناضول أنه لم يُحسم بعد أي وقت أو مكان لاستئناف المحادثات بين إيران وأميركا.

من جهة أخرى، قال إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بشأن إتمام التشاور مع عُمان: لكي لا يحدث أي لبس، يجب أن أوضح أننا لا نجري حالياً مفاوضات مع أميركا، بل المفاوضات مع عُمان، والتفاهم يدور حول مسار يؤمن عبوراً آمناً للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

ونسعى إلى تحديد مسار، سيكون مؤقتاً بطبيعة الحال، بالتشاور والتعاون مع عُمان في أقرب فرصة، لنتمكن بناءً عليه من تأمين سلامة الملاحة في مضيق هرمز. وهذه المفاوضات ثنائية بين دولتين ساحليتين. وسيكون محور المفاوضات مع عُمان هو مضيق هرمز، أما المسائل المتعلقة بإيران وأميركا فسنرى في مراحل لاحقة كيف ستتجه الأمور.