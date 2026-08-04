خبير شؤون إيرانية: التضخم وارتفاع أسعار السلع يزيدان الضغوط المعيشية على الإيرانيين

قال عمرو أحمد خبير الشؤون الإيرانية بالمنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، إنّ تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن وجود نحو 80% من الشعب الإيراني ضمن صفوف المعارضة تمثل "سوء تقدير إسرائيلي جديد" للواقع داخل إيران.

وأوضح أن البلاد تواجه بالفعل أزمات داخلية متعددة، من بينها أزمة المياه، إلا أن هذه التحديات لا تعني بالضرورة وجود معارضة بهذا الحجم الذي تحدث عنه نتنياهو.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ أزمة المياه في إيران تُعد من الأزمات الممتدة، مشيرًا إلى أن نسبة ملء السدود على مستوى البلاد تبلغ نحو 58%، فيما تبلغ نسبة ملء السدود التي تغذي إيران نحو 29%، بينما لا تتجاوز نسبة ملء السدود التي تغذي مدينة مشهد 3%.

وأكد أن هذه الأزمات كانت قائمة بالفعل، لكنها ازدادت وتضاعفت، وأصبح البحث عن حلول لها أكثر صعوبة، مشيرًا، إلى أن معدل التضخم، وفقًا لآخر بيانات مركز «آمار» أو مركز الإحصاء الإيراني، ارتفع بنسبة 66% مقارنة بالعام الماضي، في حين تجاوزت الزيادة في أسعار السلع الرئيسية 100%.

وأوضح خبير الشؤون الإيرانية بالمنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار أن الحكومة الإيرانية اعتادت تقديم بطاقات لشراء السلع الأساسية، إلا أن هذه البطاقات لم تعد كافية لتلبية احتياجات المواطنين بعد ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن الضغوط ازدادت عقب الاستهدافات الأمريكية الأخيرة.

وشدد على أن وجود هذه المشكلات يعكس تحديات اقتصادية ومعيشية كبيرة تحاول الحكومة الإيرانية التعامل معها، في ظل استمرار الضغوط العسكرية والاقتصادية التي تجعل معالجة هذه الأزمات أمرًا بالغ الصعوبة.