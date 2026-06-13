ما اتغيرش في ساعتين.. الذهب ثابت عند 6275 جنيهًا مساء اليوم

شهد سعر الذهب استقرارا في منتصف مساء اليوم السبت 13-6-2026؛ وذلك على مستوي محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب اليوم

وأظهرت تداولات الذهب ثباتاً بعد ساعتين من التعاملات المسائية بمختلف الأعيرة الذهبية.

تحركات الذهب

سجل سعر الذهب ارتفاعا مع أول تعاملات مساء اليوم ليصعد بقيمة 25 جنيهًا جديدة.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 6275 جنيهاً.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7171 جنيها للشراء و 7114 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

ووصل سعر عيار 22 نحو 6573 جنيها للشراء و 6521 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6275 جنيها للشراء و 6225 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5378 جنيها للشراء و 5335 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 50.2 ألف جنيه للشراء و 49.8 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4219 دولارا للشراء و 4218 دولارا للبيع.