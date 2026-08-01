نهاية أدمن صفحة لترويج المخدرات بعد سقوطه في قبضة الأمن.. اعترافات مثيرة

في واقعة تعكس كيف يمكن أن يقود طريق الجريمة إلى نهاية مأساوية، انتهى نشاط شاب اتخذ من مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة للترويج وبيع المواد المخدرة، بعدما نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هويته وضبطه.

اعترف المتهم خلال التحقيقات بإدارة الصفحة وحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، فيما اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وكشفت التحريات أن المتهم كان يدير صفحة إلكترونية للترويج للمواد المخدرة مقابل مبالغ مالية، قبل أن تتم ملاحقته وضبطه داخل نطاق مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وخلال القبض عليه، عُثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين، وفرد محلي الصنع، وهاتف محمول أظهر فحصه احتواءه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ادمن إحدى الصفحات بموقع للتواصل الاجتماعي لترويج وبيع المخدرات عبر شبكة الانترنت.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.

وبالفحص تم تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، وبحوزته فرد محلى - كمية لمخدر الهيروين هاتف محمول “بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى”.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.