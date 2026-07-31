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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الفيديو قديم .. الداخلية تكشف حقيقة مقطع عن تجارة المخدرات بالإسكندرية

المتهمين
المتهمين
أحمد بسيوني

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات بشأن قيام عدد من الأشخاص بالاتجار في المواد المخدرة بمحافظة الإسكندرية، حيث تبين أن الفيديو يعود إلى عام 2025 وليس حديثًا كما أوحى المنشور المتداول.

وبدأت الواقعة عقب رصد منشور مصحوب بمقطع فيديو نشره أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى من قيام أشخاص بممارسة نشاط متعلق بالاتجار في المواد المخدرة داخل المحافظة.

وبإجراء التحريات والفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد الأشخاص الذين ظهروا في المقطع، وتبين أنهم 3 عاطلين سبق أن ثبتت لهم معلومات جنائية، كما تبين وفاة أحدهم منذ فترة نتيجة تعرضه لأزمة صحية.

وبفحص موقف الشخصين الآخرين، لم يتم العثور بحوزتهما على أي مواد مخدرة، وبمواجهتهما أقرا بأنهما ظهرا في الفيديو أثناء تعاطيهما المواد المخدرة برفقة صديقهما المتوفى، مؤكدين أن المقطع تم تصويره منذ فترة وسبق تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال عام 2025.

كما توصلت الأجهزة الأمنية إلى هوية صاحب الحساب الذي أعاد نشر المقطع، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وبسؤاله أقر بأنه قام بتصوير الفيديو خلال عام 2025، ثم أعاد نشره عبر حسابه بتاريخ 24 يوليو، بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق عوائد مالية.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات المقررة تجاه أطرافها.

وزارة الداخلية مديرية أمن الإسكندرية الفيديو قديم تداول وسائل التواصل الاجتماعي

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