خلاف على ركنة سيارة.. القبض على طرفي مشاجرة بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بالتعدى عليه بالسب والضرب وإحداث تلفيات بسيارته بالقاهرة .





بالفحص تبين أنه بتاريخ 25 يوليو المنقضى تبلغ لقسم شرطة السلام أول بحدوث مشاجرة بين طرف أول : (أحد الأشخاص "مصاب بكدمات وخدوش متفرقة " - مقيم بدائرة القسم) وطرف ثان :(سائق "مصاب بكدمات وخدوش متفرقة " – مقيم بذات الدائرة) لخلافات بينهما لقيام الطرف الثانى بركن سيارته أسفل العقار محل سكن الأول قاما على إثرها بالتعدى على بعضهما بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها وكذا إحداث تلفيات بسيارتهما.

وأمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.









