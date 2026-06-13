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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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1400 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الحاد من القمة

سعر الذهب عيار 21 الآن
سعر الذهب عيار 21 الآن

يشهد سعر الذهب في مصر حالة من التذبذب الملحوظ التي تشهدها الأسعار محليًا وعالميًا، بالتزامن مع تغيرات في مؤشرات الاقتصاد العالمي وترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي، حيث سجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق، 6275 جنيهًا للشراء و6225 جنيهًا للبيع، بعد فترة من الاستقرار النسبي.

ويأتي هذا الارتفاع المفاجئ في سوق الذهب في مصر بنحو 30 جنيهًا في بداية التعاملات، بعد أن كان قد شهد هبوطًا حادًا خلال الأيام الماضية بلغت نسبته نحو 20% بينما فقد عيار 21 نحو 1400 جنيه من أعلى سعر سجله طلع العام الجاري، مما دفع العديد من المواطنين إلى التحرك لشراء الذهب قبل موجة الصعود الجديدة، خاصة مع اقتراب المواسم والأعياد.

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الأعيرة الرئيسية خلال التعاملات:

  • عيار 24: 7171 جنيهًا للشراء و7114 جنيهًا للبيع.
  • عيار 22: 6573 جنيهًا للشراء و6521 جنيهًا للبيع.
  • عيار 21: 6275 جنيهًا للشراء و6225 جنيهًا للبيع.
  • عيار 18: 5378 جنيهًا للشراء و5335 جنيهًا للبيع.
  • الجنيه الذهب: 50.2 ألف جنيه للشراء و49.8 ألف جنيه للبيع.

أوقية الذهب عالميًا: 4219 دولارًا.

تراجع عالمي ثم تعافٍ محدود

على الصعيد العالمي، أغلق الذهب عند مستويات 4218 دولارًا، بعد أن لامس أدنى مستوى له في 6 أشهر، متأثرًا بتحركات الدولار الأمريكي وبيانات سوق العمل، ثم عاد إلى التعافي بشكل محدود مع تراجع حدة التوترات الجيوسياسية وترقب الأسواق لقرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

عوامل التحكم في حركة الأسعار

تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:

التوترات الجيوسياسية: خاصة ما يتعلق بالمنطقة، والتي تؤثر على قوة الدولار وبالتالي على أسعار الذهب.

قرارات الفيدرالي الأمريكي: ترقب الأسواق لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي ومدى اتجاهه لرفع أو خفض الفائدة.

العرض والطلب المحلي: حيث يتفاعل التجار سريعًا مع أي تغيرات عالمية.

سعر صرف الدولار: أي تغير في قيمة الجنيه أمام الدولار ينعكس مباشرة على أسعار الذهب.

سعر الذهب

الذهب الجديد والمستعمل والكسر

حذر الخبراء من شراء الذهب الكسر لعدم ضمان جودة ونقاء العيار عند إعادة البيع، بينما يُعد الذهب المستعمل خيارًا أفضل نسبيًا بشرط الشراء من أماكن موثوقة لضمان سلامة العيار وتقليل الخسائر عند إعادة البيع.

أما الذهب الجديد، فهو الأعلى سعرًا نظرًا لإضافة المصنعية والدمغة، والتي تتراوح بين 60 و200 جنيه للجرام حسب تعقيد التصميم وجودة التنفيذ.

نصائح للمستثمرين في الذهب

قدم خبراء اقتصاديون نصائح للمواطنين للتعامل مع تقلبات سوق الذهب في مصر:

  • أصحاب السيولة الكبيرة: يُفضل تقسيم عمليات الشراء وعدم ضخ كامل الأموال دفعة واحدة.
  • صغار المستثمرين: يمكنهم الشراء على المدى الطويل باعتبار الذهب وسيلة للتحوط ضد التضخم.
  • متابعة النشرات اليومية: الأسعار تتغير بسرعة، لذا تابع التحديثات أولاً بأول.
  • الشراء من أماكن موثوقة: لضمان سلامة العيار وجودة المشغولات.
  • الاحتفاظ بفواتير الشراء: لتوثيق عملية الشراء وسهولة البيع لاحقًا.
    سعر الذهب

الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع

من المهم الانتباه إلى الفارق بين سعري الشراء والبيع في سوق الذهب في مصر، ففي عيار 21، يبلغ سعر الشراء 6225 جنيهًا بينما سعر البيع 6275 جنيهًا، بفارق 50 جنيهًا.،وهذا الفارق يمثل هامش ربح التاجر ويغطي مخاطر تقلب الأسعار خلال اليوم.

توقعات سوق الذهب في مصر خلال الأيام المقبلة

يتوقع خبراء الذهب أن يواصل سوق الذهب في مصر التحرك في نطاق متقلب خلال الأيام المقبلة، مع ترقب الأسواق لأي تطورات جديدة في الملف الإيراني، بالإضافة إلى انتظار قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

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