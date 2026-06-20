هبوط جديد في سعر الذهب الآن

تراجع سعر الذهب مساء اليوم السبت 20-6-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية وبصورة طفيفة بمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب يتراجع

وهوى سعر جرام الذهب مقدارًا طفيفًا لم يجاوز 15 جنيها بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ سعر جرام الذهب في آخر تحديث له اليوم 6025 جنيهًا.

عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6885 جنيها للشراء و 6828 جنيهًا للبيع.

عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6312 جنيها للشراء و 6259 جنيهًا للبيع.

عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6025 جنيها للشراء و 5975 جنيها للبيع.

عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5164 جنيها للشراء و 5121 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 48,2 ألف جنيه للشراء و 47.8 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب 4155 دولار للشراء و 4153 دولار للبيع.